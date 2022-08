Follonica Summer Nights, gli appuntamenti del fine settimana

Follonica: Grande show nel fine settimana del Follonica Summer Nights.



Venerdì 19 agosto arriva sul Parco Centrale di Via Massetana "Grease in Musical". Grande successo per il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, in più di 20 anni sui palcoscenici di ogni Regione, è un fenomeno che si conferma ogni sera, con più di 1.800 repliche che sfiorano i 2.000.000 spettatori a teatro e nel 2022 torna in tour nei principali teatri italiani.

Nella stagione 2022 i protagonisti di GREASE Il Musical sono due giovani e talentuosi interpreti.

Danny Zuko ha il volto di Simone Sassudelli; classe 1995, formatosi alla SDM – Scuola del Musical di Milano. Si perfeziona negli Stati Uniti, dove frequenta alcune tra le migliori accademie teatrali e lavora in importanti produzioni come West Side Story, Victor Victoria, The Producers, Oliver.

Al suo fianco, nel ruolo di Sandy, Francesca Ciavaglia, diplomata alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna di Shawna Farrell, al suo primo ruolo da protagonista.





Sabato 20 agosto sarà la volta di Jonathan Canini in "Cappuccetto rozzo". La storia di Cappuccetto Rosso come non l’avete mai vista. Stavolta in versione “reloaded”.

Grottesco, esilarante e magistralmente interpretato da Jonathan Canini e Riccardo di Marzo.

Autore, regista ed interprete dello spettacolo, Jonathan Canini porta a teatro la sua rivisitazione in chiave comica e in vernacolo della celebre fiaba, “trascinando” in Toscana i suoi personaggi: fiorentina la protagonista, livornese la nonna, pisano il cacciatore, lucchese il lupo. Si sussegue così una continua evoluzione di vicende comiche in un esilarante botta e risposta che rivela il talento di Jonathan Canini.

Con lui sul palco il comico Riccardo Di Marzo.

“Cappuccetto Rozzo Reloaded” promette sorprese e risate in aggiunta, con nuove scenografie, nuovi personaggi e nuovi sketch.