Follonica: Scuola al via le iscrizioni

Ecco tutti gli appuntamenti per visitare gli istituti, divisi tra scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado.



Follonica: Nel mese di gennaio 2023 sarà possibile effettuare le iscrizioni nelle varie scuole di Follonica. Durante i prossimi mesi saranno organizzati incontri con le dirigenti e con le insegnanti per permettere la conoscenza delle nuove scuole. Di seguito sono elencati tutti gli appuntamenti, divisi tra scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado.

Scuole dell'infanzia

L’istituto Comprensivo Follonica 1 comprende due scuole dell'infanzia, quella di Cassarello – via Marche, con sezioni a tempo pieno con 40 ore dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, e la scuola Campi Alti, con sezioni a tempo pieno con 40 ore dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.

L’Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena comprende due scuole dell’infanzia, Il Fontino e I Melograni, entrambi con sezioni a tempo pieno con 40 ore dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.

Per le scuole dell'infanzia potranno essere iscritte le bambine e i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. Inoltre – su richiesta delle famiglie, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto e in base alla disponibilità dei posti – sarà possibile accogliere anche bambine e bambini che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2024.

Per una migliore conoscenza delle scuole e delle opportunità formative sono stati organizzati degli incontri che si svolgeranno in presenza. Gli ingressi saranno scaglionati in base alla lettera iniziale del cognome dei bambini e delle bambine.

Il 16 novembre dalle 16.30 alle 17 l'appuntamento è alla scuola Cassarello - Via Marche con la dirigente Elisa Ciaffone e le insegnanti. Il 17 novembre dalle 16 alle 16.30, la dirigente e le insegnanti incontrano i genitori nel plesso di Campi Alti. Il 21 novembre dalle 17 alle 18.30 si terrà un open day con laboratori per bambini e bambine e genitori nella scuola Cassarello -Via Marche. Il 22 novembre si terrà un open day con laboratori per bambini, bambine e genitori dalle 16.15 alle 18.15. Il 30 novembre dalle 17 alle 18.30 alla scuola il Fontino si terrà un open day con laboratori e sarà possibile incontrare la dirigente Paola Brunello e le insegnanti. Il 5 dicembre dalle 17 alle 18.30 alla scuola i Melograni si svolgerà un open day con laboratori e sarà possibile incontrare la dirigente e le insegnanti. Il 12 dicembre l'appuntamento è alla scuola il Fontino dalle 18 alle 18.30. Il 14 dicembre, invece, dalle 17 alle 18.30 l'open day sarà organizzato alla scuola i Melograni.

In alcune sezioni sono inseriti bambini di età diverse (sezioni eterogenee) e ci sono poi sezioni che accolgono bambini della medesima età (sezioni omogenee). Per i bambini di 3 anni, al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta educativa, si prevede un inserimento graduale, che la scuola organizza in collaborazione con la famiglia.

Le iscrizioni saranno effettuate nel mese di gennaio 2023 in modalità cartacea negli uffici di Segreteria delle due scuole. Per l'istituto Comprensivo Follonica 1, la segreteria si trova in via Gorizia. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Per l'istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena la segreteria si trova in via Balducci 2. L'ufficio è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30, il lunedì, il mercoledì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.

Scuole Primarie

Le iscrizioni alla scuola primaria saranno possibili per tutti i bambini che compiranno sei anni entro il 31 dicembre 2023. Su richiesta delle famiglie, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto e in base alla disponibilità dei posti, sarà possibile accogliere anche bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2024. L’istituto comprensivo Follonica 1 comprende tre scuole primarie: Gianni Rodari, Domenico Cimarosa e Italo Calvino. L’istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena comprende due scuole primarie, la Don Milani e la Bruno Buozzi.

Il 14 novembre 2022 dalle 17 alle 18.30 l'appuntamento è con la Dirigente Elisa Ciaffone e le insegnanti nella scuola Pacioli di via Gorizia. Sabato 19 novembre sarà organizzato un open day con laboratori alla scuola primaria Cimarosa, dalle 9.30 alle 11 per gli alunni IC Leopoldo II di Lorena e Regina Elena, e dalle 11.00 alle 12.30 per gli alunni dell'istituto comprensivo Follonica 1.

Sabato 26 novembre sarà organizzato un open day con laboratori alle scuola primaria Calvino, dalle 9.30 alle 11.00 per gli alunni dell'Ic Leopoldo II di Lorena e Regina Elena e dalle 11 alle 12.30 per gli alunni dell'IC Follonica 1. Sabato 3 dicembre si terrà un open day con laboratori alla scuola primaria Rodari, dalle 9.30 alle 11 per gli alunni dell'IC Leopoldo II di Lorena e Regina Elena, dalle 11 alle 12.30 per gli alunni IC Follonica 1.

Il 23 novembre la dirigente, Paola Brunello con le insegnanti sarà nell'Aula magna della scuola Primaria Don Milani, in via Balducci 2, per incontrare i genitori dalle 17 alle 18.30. Gli open day con laboratori si svolgeranno tutti dalle 17 alle 18 nei seguenti giorni: il 30 novembre alle scuola Don Milani per la scuola Infanzia I Melograni, sempre il 30 novembre nella scuola Buozzi per la scuola Il Fontino, il 2 dicembre alla Don Milani per il Fontino, il 2 dicembre alla scuola Buozzi per le alunne e gli alunni dei Melograni, il 6 dicembre alla primaria Don Milani per IC Follonica 1 - Regina Elena e, infine il 13 dicembre, alla scuola Buozzi per l'IC Follonica 1 - Regina Elena.

Per le scuole Primarie, le iscrizioni on line dovranno essere effettuate nel mese di gennaio 2023 sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. Le informazioni sulle scuole primarie dei due Istituti Comprensivi potranno essere reperite e sul portale Scuola in Chiaro - http://cercalatuascuola.istruzione.it - e sui rispettivi siti: www.icfollonica1.edu.it e www.iclorena.edu.it La segreterie delle Scuole offriranno un servizio di informazione e di supporto.

Scuole secondarie di primo grado

Per le scuole secondarie di primo grado, ovvero la Luca Pacioli e la Arrigo Bugiani, sono previsti vari appuntamenti. Il 10 novembre dalle 17 alle 18.30 La Dirigente Paola Brunello e il personale docente incontreranno alunni e genitori nell’aula magna della scuola primaria Don Milani, in via Balducci 2. Il 12 novembre dalle 9.30 alle 11.30 sarò organizzato un open day con laboratori per le lassi V della scuola orimaria Don Milani nella scuola Bugiani. Il 19 novembre dalle 9.30 alle 11.30 sarà organizzato un open day con laboratori per le calssi V della scuola Primaria Buozzi – Calvino nella scuola Bugiani. Il 26 novembre dalle 9.30 alle 11.30 si svolgerà un open day con laboratori per le Classi V della scuola primaria Cimarosa – Rodari alla scuola Bugiani.

Le iscrizioni on line dovranno essere effettuate nel mese di gennaio 2023 sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. Le informazioni sulle scuole secondarie di primo grado dei due Istituti Comprensivi potranno essere reperite e sul portale “Scuola in Chiaro” www.cercalatuascuola.istruzione.it - e sui rispettivi siti www.icfollonica1.edu.it e www.iclorena.edu.it. La segreterie delle Scuola offriranno un servizio di informazione.