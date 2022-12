Attualità Follonica e il piano del turismo 2023: lunedì l'incontro in sala Tirreno 10 dicembre 2022

10 dicembre 2022 139

139

Redazione Durante la mattinata si alterneranno i relatori che affronteranno il tema del turismo e dell'accoglienza da vari punti di vista. Al termine dell'incontro verrà sottoscritto il protocollo di intesa tra il Comune di Follonica e tutte le associazioni di categoria che operano nel settore del turismo

Follonica: Lunedì prossimo, 12 dicembre, alle 10 in sala Tirreno, si terrà l'incontro dal titolo “Follonica e il piano del turismo 2023”, coordinato dall'assessore al turismo del Comune di Follonica, Alessandro Ricciuti. Al termine della mattinata verrà sottoscritto il protocollo di intesa tra il Comune di Follonica e tutte le associazioni di categoria che operano nel settore del turismo. Il protocollo d'intesa è mirato alla costituzione della "Destination Management Organization" della destinazione turistica Follonica. Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, Il Dmo è la gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione (attrazioni, accesso, marketing, risorse umane, immagine e prezzi). Durante la mattinata si alterneranno i relatori che affronteranno il tema del turismo e dell'accoglienza da vari punti di vista. L'introduzione sarà a cura del sindaco Andrea Benini che parlerà dei nuovi strumenti urbanistici, della mobilità e del commercio del Comune di Follonica. Francesco Fanfani, architetto e designer di Ciclica, l'agenzia che si è occupata della realizzazione del logo e della visual identity del Centenario del Comune di Follonica, illustrerà il lavoro che ha svolto. Seguirà l'intervento di Paolo Pestelli, della cooperativa Coeso di Firenze, che parlerà dello Iat, l'ufficio di informazione e accoglienza turistica, come strumento a servizio degli operatori turistici. Infine, Alessandro Tortelli, direttore del Centro Studi Turistici, parlerà del Piano operativo turistico 2023.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Follonica e il piano del turismo 2023: lunedì l'incontro in sala Tirreno Follonica e il piano del turismo 2023: lunedì l'incontro in sala Tirreno 2022-12-10T16:12:00+01:00 311 it Follonica e il piano del turismo 2023: lunedì l'incontro in sala Tirreno PT2M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/05/11/20170511235404-71e1eb6f.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/05/11/20170511235404-71e1eb6f.jpg Maremma News Follonica, Sat, 10 Dec 2022 16:12:00 GMT