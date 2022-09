"Follonica c'è". Al Casello Idraulico l'evento Agbalt

Follonica: Domenica pomeriggio, 2 ottobre, il casello idraulico di via Roma ospiterà l'evento di beneficenza dell'associazione Genitori Bambini Affetti Leucemia o Tumore. Per l'occasione verrà organizzato un apericena con musica dal vivo dal costo di 6 euro



Domenica pomeriggio, 2 ottobre, il casello idraulico di via Roma ospiterà l'evento di beneficenza dell'associazione Genitori Bambini Affetti Leucemia o Tumore, dal titolo "Follonica c'è", per sostenere la propria opera di volontariato. L'evento Agbalt, che ha il patrocinio del Comune di Follonica, vedrà la partecipazione dell'associazioni la Balena, di Onde Rock XL, di R.d.f. e dei Divi Tardivi. Per l'occasione verrà organizzato un apericena con musica dal vivo a partire dalle 16.30, dal costo di 6 euro. Tutti i musicisti interverranno gratuitamente, così come gli animatori e tutti coloro che aiuteranno nella preparazione dell’apericena.

«Il mondo del volontariato è un patrimonio inestimabile della nostra città – dice l'assessore al sociale Alessandro Ricciuti – Agbalt è un'associazione conosciuta, molto impegnata nel sensibilizzare alla solidarietà e che riesce a fare rete con il mondo del volontariato insieme al tessuto economico. Siamo felici di vedere anche quest'anno realizzato un evento così importante per tante bambine e tanti bambini. L'attività è molto sentita, tanto che tutti i partecipanti contribuiranno gratuitamente alla realizzazione dell'evento».