Redazione Grosseto: Fiori d’arancio in casa Quinati e Cazziolato. Lorenzo e Sara nei giorni scorsi sono convolati a nozze con cerimonia civile presso il municipio di Grosseto. La coppia insieme ai figli Leonardo, Enea e Costanza, hanno salutato amici e parenti presso “La Casa di Lucia” in località Casotto dei Pescatori. Ai neo sposi le felicitazioni della redazione di MaremmaNews.





