Fiorentina torna in campo contro la nazionale del Qatar, a porte chiuse

Gianni Mancini Conference League: si gioca il 18 agosto al Franchi la partita di andata contro la vincente fra Twente e Cukaricki- Formazione rivoluzionata contro la nazionale del Qatar con Buonaventura più avanti.

Salisburgo: Sorteggio Conference League benevolo. Due formazioni, Twente e Cukaricki alla portata della squadra viola. La partita di andata si giocherà al Franchi, il 18 di agosto, contro la vincente tra Twente e Cukaricki. La formazione di Italiano torna in campo domani sul terreno dl Salisburgo a porte chiuse in uno campo senza tribune e senza pubblico, questo dopo la sconfitta contro il Galatasaray. Sarà una formazione molto diversa e che vedrà Buonaventura più avanzano del solito per dare sostegno alle punte, Sottilin e Jovic. "Sarà un test molto importante in vista dell'ormai inizio del campionato che vedrà la Fiorentina impegnata in casa contro la Cremonese il giorno 14 agosto alle ore 18,30. La squadra olandese che dovrebbe passare il turno ha sfornato molti giovani e recentemente ha rifilato 4-1 al Bologna. Dobbiamo solo verificare lo stato di forma dei viola dopo il teste di domani che sarà molto importante ma la viola dovrebbe riuscire a passare il turno e andare ai gironi".

