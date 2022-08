Fiorentina sconfitta a Siviglia, pronta per la Cremonese

Troppi errori in difesa, Jovic a segno, bene Cabral. La Fiorentina ha sofferto la qualità e la rapidità del Siviglia.



Siviglia: La Fiorentina esce battuta dal Siviglia nell'ultimo test pre-campionato. Al di là del risultato si sono registrati passi in avanti soprattutto in attacco, con Jovic che oltre a confermare la capacità di saper legare con il gioco trova il gol con un bel colpo di testa, Cabral entra nel gioco con il piglio giusto e dalla sua ha due grandi opportunità per andare in gol senza fortuna.



Sospiro di sollievo per Nico Gonzales uscito per un infortunio, ma respiro di sollievo per il giocatore che non ha accusato nessun problema muscolare.

Capitan Cristiano Biraghi si dice soddisfatto di questo ritiro: «Faremo una grandissima partita con la Cremonese in attesa della Conference - commenta -. Con il Siviglia è stata una bella amichevole contro un avversario di livello, sono gare importanti per verificare la condizione e siamo pronti per affrontare il via del campionato».