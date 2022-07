Fiorentina, prosegue la preparazione a Moena

La Fiorentina in scioltezza liquida la Olginatese e Sanvitese, di fronte a oltre duemila persone, la viola ha rifilato sette reti alla Olginatese e 6 gol alla Sanvitese: mattatori Cabral con quattro reti e Jovic, due gol. Squadra più veloce dello scorso anno ha commentato mister Vincenzo Italiano sorpreso dall'entusiasmo dei tifosi ma dovremmo essere ancora più bravi.

Moena: Fiorentina sempre più convincente, migliorata rispetto allo scorso anno ha detto Vincenzo Italiano, rimasto sorpreso dal grande entusiasmo dei tifosi, ma dobbiamo- aggiunto fare di meglio. Grande festa al Viola Village dove sono arrivati migliaia di appassionati, ma grande festa sul terreno dello stadio Benati. Prima del triangolare c'è stata la corsa degli appassionati per la caccia agli autografi, oggi con Nico Gonzales e Castrovilli.

Fiorentina in scioltezza ha impressionato tantissimo, nei due incontri, rispettivamente contro la Olginatese, affossandola con sette gol e poi con la Sanvitese alla quale hanno rifilato sei reti. Reti a parte è il gran gioco che ha convinto maggiormente, soprattutto rispetto alla prima uscita con il Real Vicenza. Cabral è andato a segno quattro volte, Joviuc due volte an che se è apparso alquanto appesantito. Grande prestazione ancora una volta di Amrabat, ma anche di Terzic. Una Fiorentina molto più veloce ma che più fare meglio. La festa è continuata nel centro di Moena con la presentazione di tutta la squadra, nonostante il, cattivo tempo, unitamente ai dirigenti e mister Italiano.

Ieri giornata di riposo in attesa della ripresa della preparazione il giorno 18 luglio con le doppie sedute di allenamento. Successivamente la Fiorentina sarà impegnata in due incontri amichevoli previsti per i giorni 22 e 23 luglio, mentre il 24 si chiuderà la preparazione a Moena, quindi ritorno in sede. Successivamente è in programma La Turne in Austria per due doppi impegni internazionali, mentre il 6 agosto sarà di scena a Siviglia. Grande attesa per il sorteggio in Conference previsto per il giorno 2 agosto.