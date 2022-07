Fiorentina in gran forma, chiude il ritiro a Moena superando la Triestina

Si è vista la solita Fiorentina veloce e brillante, dal gioco però penalizzato dal terreno allentato per la pioggia caduta. In gol Biraghi, Amrabat (rigore) Saponara, Buonaventura (rigore).



Moena: È ancora alto l'entusiasmo dei tifosi viola, quando sta per concludersi il ritiro della Fiorentina in Val di Fassa. Ancora una volta, grande affluenza al Viola Village, alla ricerca di autografi con i giocatori gigliati, e caccia per conquistare una maglietta ricordo, con l'ennesima grande affluenza al Fiorentina Store. L'arrivo di Dodò a scaldato ancora di più l'ambiente viola con i fans fiorentini euforici per l'arrivo dell'ultimo grande acquisto, l'ennesima dimostrazione si è avuta con la presenza di oltre duemila persone in occasione dell'amichevole con il Trento.





Prima della partita Dodo firma il contratto, poi l'applauso di duemila tifosi presenti allo stadio. I tifosi sono stati molto vicini alla banda di Italiano apparsa molto più tonica del solito raggiungendo una condizione in formato campionato. Ieri mattina allenamento a porte chiuse, con i tifosi si sono gettati al Viola Village e all'interno del Fiorentina Store, in attesa dell’ultima amichevole con la Triestina. Poi oggi il ritorno a Firenze, per riprendere poi dal 27 luglio al 5 agosto la seconda parte della preparazione che prevede due incontri internazionali in Austria quindi a seguire la partita con il Betis ed il 30 luglio con il Galatasaray.

Valutazioni positive su Dodò le ha espresse l'agente Gonzaga “Dodo è un grande acquisto, la Fiorentina è una società importante ma se avesse tenuto Chiesa e Vlaovic, sarebbe arrivata in Champions, ma con il soldi incassati ha realizzata una grande campagna acquisti.” La partita con il Trento ha mostrato un Sottil in gran forma, pronto per il campionato, oltre al giovane Favasin, classe 2004, che ha lottato come un leone ed ha detto “90 minuti intensi e bellissimi.” Ieri prima dell'ultima amichevole, Dodò ha iniziato ad allenarsi a parte. L'ultimo incontro amichevole prima della conclusione della preparazione a Moena. È stato un positivo galoppo della squadra viola che alla fine si sono imposti per 4-0. Tutto è accaduto nel primo tempo su un terreno allentato per la forte pioggia battuta prima della gara. Sono andati in gol Biraghi, Ambrabat (rigore), Saponara e ancora Buonaventura (rigore). Un altro rigore non è stato realizzato da Jovic.