Finiscono in festa le giornate dello sport per le scuole di Follonica

Redazione Follonica: Le attività proposte hanno coinvolto le alunne e gli alunni dei vari istituti. Con una grande voglia di stare insieme, ragazze e ragazzi hanno salutato questo anno scolastico in modo divertente, facendo sport all’aria aperta.

Con la giornata di ieri è terminata l'attività sportiva promossa dall'Amministrazione comunale e da Soccer Cage di Follonica in collaborazione con l'Atletica Follonica, la Pallamano Follonica, la Follonica Basket, il Golfo rugby di Follonica e la Pallavolo Follonica. Le ragazze e i ragazzi sono stati ospitati dall'Unione sportiva Follonica-Gavorrano. Le attività proposte hanno coinvolto le alunne e gli alunni dell'Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena, dell'istituto comprensivo Follonica 1 e dell'Isis Follonica a partire dalla scuola di infanzia fino alle classi delle superiori. Sono state giornate di festa, di energia e divertimento, che hanno concluso un anno scolastico che, soprattutto in autunno, era ancora pieno di limitazioni per le attività dì socializzazione e gioco. Le alunne e gli alunni, con una grande voglia di stare insieme, hanno salutato questo anno scolastico in modo divertente, facendo sport all'aria aperta. Le scuole e l'Amministrazione comunale ringraziano tutte le istruttrici e gli istruttori che hanno seguito le varie attività, che contribuiscono ad una finalità dalle quale non si può prescindere: star bene a scuola.





