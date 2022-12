Finisce in parità il derby maremmano tra Galileo Follonica e Edilfox Grosseto

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox esce indenne dalla pista “Antonio Armeni” nel derby maremmano con il Galileo Follonica, al termine di cinquanta minuti appassionanti. Un pareggio (2-2) che risulta gradito alla squadra biancorossa che chiude il girone d’andata con uno straordinario secondo posto, a quota 26 punti, affiancato dal Lodi, e questo permetterà a Saavedra e compagni di giocare i quarti di finale di Coppa Italia sulla pista amica di via Mercurio.



Le due formazioni maremmane hanno dato vita a un’avvincente battaglia, fatta di veloci azioni e di pericolose occasioni da rete. Grosseto e Follonica hanno confermato insomma di meritare le posizioni che occupano in classifica. Con Mario Rodriguez utilizzato pochissimo, per un’indisposizione, la squadra di Michele Achilli ha fatto di tutto per portare a casa i tre punti, ma onestamente ha anche rischiato di tornare a casa a secco, visto che i locali hanno colpito due volte i legni della porta di Menichetti, autore di una bella partita.

Nel primo tempo le due cugine si sono sfidate in venticinque minuti all’insegna dell’equilibrio, con gli azzurri padroni di casa che riescono a frenare le stecche biancorosse e chiudono la prima frazione in vantaggio grazie a un episodio. Nella ripresa decisamente meglio il Circolo Pattinatori che oltre al pareggio ha costruito alcune belle occasioni, sventate di un soffio.

La cronaca. E’ il Grosseto a passare in vantaggio con una bella azione al 7’: Paghi serve a centro area Alessandro Franchi, che dribbla Barozzi e mette in rete. Al Follonica bastano due minuti per pareggiare i conti, con Llobet che brucia in velocità Paghi e segna. Un fallo di “Tonchi” de Oro al 12’ permette al Galileo di usufruire di un tiro diretto. Menichetti, al secondo tentativo, intercetta il tiro di Davide Banini, il quale però riprende la pallina e firma il vantaggio con un’alza e schiaccia.

La ripresa inizia a ritmi altissimi, con il Grosseto che tiene bene la pallina, ma senza clamorose occasioni. All’8’ si fa vedere il Follonica con Davide Banini che al termine di una bella azione personale colpisce la traversa, con Menichetti ormai battuto. Immediata la replica dell’Edilfox che sfiora il pareggio con capitan Saavedra. I biancorossi spingono ma la difesa del golfo resiste. All’11’ De Oro chiama al lavoro Barozzi con un tiro dalla lunga distanza. Nell’azione successiva Menichetti ferma una girata di Llobet. Al 13’ “Tonchi” De Oro ristabilisce meritamente la parità con un micidiale contropiede con un tiro dalla destra che non lascia scampo a Barozzi. Pochi istanti dopo il Cp potrebbe anche portarsi in vantaggio, mentre il portiere follonichese del Grosseto effettua due ottimi interventi. La gara è bellissima, con la “Big red machine” che fa tremare a ogni attacco la difesa azzurra. A 7’ dalla fine Stefano Paghi si trova solo davanti alla porta, ma il portiere della nazionale si oppone; qualche istante dopo finisce sul palo interno la conclusione di Federico Pagnini. A 2’14 Mount si libera degli avversari ma viene fermato dal portiere. Nell’ultimo minuto gli arbitri non vedono un fallo di Federico Pagnini su Alex Mount. La gara finisce così con un 2-2, al termine di un match ben giocato da entrambe le squadre.

Galileo Follonica-Edilfox Grosseto 2-2

GALILEO FOLLONICA: Barozzi, Irace; Bracali, Davide Banini, Federico Pagnini, Marco Pagnini, Francesco Banini, Cabiddu, Bonarelli, Llobet. All. Sergio Silva.

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella. All. Michele Achilli.

ARBITRO: Claudio Ferraro e Andrea Davoli.

RETI: nel p.t. 6’08 Franchi, 8’15 Llobet, 11’26 Davide Banini; nel s.t. 12’06 De Oro.

NOTE: espulsione temporanea (2’) De Oro.