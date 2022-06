Fine settimana formativo per gli studenti del Fossomboni

Grosseto: L’anno scolastico volge al termine ma le esperienze per i ragazzi del Fossombroni non sono ancora terminate, soprattutto dal punto di vista formativo. La scuola di via Sicilia punta molto su questo aspetto e rilancia con un fine settimana a Cesenatico, dove è in programma un corso di formazione di primo livello dedicato alla figura dell’alleducatore sportivo inclusivo. L’alleducatore è l’allenatore che pone al centro i ragazzi: allena per aiutarli a far crescere armoniosamente il loro corpo, per far loro sperimentare la gioia e la fatica del gioco, per far sviluppare capacità tecniche serie e precise, per far loro scoprire le loro possibilità, fisiche, mentali, morali, per far scattare il sentimento dell’appartenenza sociale e della necessità dell’impegno civile.

Anche al termine della scuola quindi, la dirigente scolastica Francesca Dini, dimostra attenzione ai progetti di formazione che riguardano gli studenti del Fossombroni, grazie al lavoro svolto dal responsabile del corso sportivo Amedeo Gabbrielli e la collaborazione messa in campo con le polisportive salesiane e la scuola dello sport del Coni.

Tre gli studenti partecipanti al corso: Stefan Bodron, Giulia Ricci e Daniele Costanzi, che saranno accompagnati dagli insegnanti Antonio Carlotta e Stefano Rosini.