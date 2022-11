Montefiascone: Nuovo finanziamento in arrivo per il Comune di Montefiascone come annunciato in una nota informativa.

«L’Amministrazione Comunale - si legge nella nota - è lieta di comunicare che il nostro Comune è risultato ammesso al finanziamento con oggetto “Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana” per le finalità di cui al punto h della DGR “Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche”. Il finanziamento ammonta a euro 245.382,53., Il progetto prevede la realizzazione di interventi per il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità agli ambienti della Rocca di Montefiascone e la connessione tra i diversi poli che in esso sono ospitati. Oggetto della proposta sarà l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accessibilità agli spazi congressuali situati al livello primo della struttura».