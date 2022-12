Finalmente acquisiti i lotti in via De Barberi da destinare all'Housing sociale

Grosseto: "Una notizia che aspettavamo da quasi 20 anni. Abbiamo conseguito un risultato storico, atteso da tutti noi, che sta per restituire alla zona di via De Barberi, che oggi presenta numerose criticità, la dimensione che merita. Questo è uno dei punti fondamentali del PINQUA, che è il cuore dei progetti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



Come Comune, abbiamo appena acquistato, in partenariato pubblico/privato, i 10 lotti del Peep proprio di via De Barberi per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Una realtà che oggi necessita più che mai di opere di riqualificazione per la lotta al degrado che stiamo portando avanti e che, ora, vede davvero più vicino il momento della rinascita.

Un partenariato vincente, dunque, simbolo della bontà della collaborazione pubblico/privato, se ben orchestrata. Nello specifico il Comune ha acquisito 4 lotti e ora ci aspetta un cronoprogramma molto intenso che rispetteremo. Tutto ciò, infatti, sarà una parte fondamentale della "greenway" che sorgerà proprio in questa zona e che condurrà fino al bastione Cavallerizza e al centro storico. Individueremo con una procedura di evidenza pubblica un partner privato (una società di gestione del risparmio) che prenderà in carico la realizzazione di circa 80 alloggi di housing sociale destinati alle fasce di popolazione che hanno redditi troppo alti per l’Erp ma che non sono comunque in grado di accedere al libero mercato.

La soddisfazione è grande, per quello che è un passo fondamentale per dare un nuovo volto alla città, sicuro, innovato, sostenibile. Via De Barberi sta per vedere, dopo anni di degrado, un nuovo orizzonte".