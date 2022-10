Finali di Coppa Toscana: il Villa Croci Bsc vuole vincere tutto

Domenica 16 ottobre gli under 12 e gli under 15 biancorossi tenteranno di conquistare il titolo di campioni



Grosseto: Sarà un fine settimana di finali per il baseball biancorosso. Si comincerà domenica 16 ottobre, alle ore 10.30, sul campo di Carraia (Lucca) con il Villa Croci Bsc under 12 che se le vedrà con il Padule baseball di Sesto Fiorentino per l’ultimo atto della Coppa Toscana. “Siamo davvero felici – commenta Lino Luciani, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 12 – di poter giocare un match così importante. I nostri ragazzi si sono preparati alla finale con grande concentrazione e determinazione. Vogliamo toglierci questa soddisfazione”.

È tempo di finale anche per il Villa Croci Bsc Grosseto under 15. I biancorossi di Daniele Secciani e Michele Mazzilli, dopo essersi aggiudicati l’approdo al concentramento di Coppa Toscana, vincendo durante il fine settimana scorso 9-3 contro il Padule e perdendo 2-1 contro il Livorno, tenteranno di conquistare il titolo di campioni. Il concentramento a tre formazioni si disputerà sempre domenica 16 ottobre, al campo “Apuzzo” di Lucca. Aprirà le danze il match tra Livorno e Padule baseball per poi passare alla doppia sfida dei biancorossi. “Sarà una fase finale particolarmente complessa – dichiarano i manager Daniele Secciani e Michele Mazzilli -. Giocheremo due gare complicate, contro due formazioni di ottimo livello e condizione. Ciò nonostante andremo a Lucca per vincere, continuando ad esprimere un gioco propositivo e coraggioso”.