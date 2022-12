Finale di Final Four Coppa Italia di calcio a 5

Bolsena: La formazione reatina della U.S. Cures calcio a 5 si aggiudica la final four di Coppa Italia calcio a 5 Serie C1 svoltasi presso il Palasport di Bolsena su organizzazione Comitato Lazio Lega Nazionale Dilettanti. Protagonista dell’atto finale che li vedeva opposti alla Conit Cisterna la coppia Ottaviani-Calzetta (due reti a testa). A portare il risultato nella “confort zone vittoria” Carmosino e Malfatti. Gli sconfitti hanno comunque potuto godersi la doppietta di Perez Ramirez e le belle prestazioni condite da rete di Annunziata e Buckson. I vincitori soffrivano più del previsto in semifinale superando solo alla lotteria calci di rigore il Genzano calcio a 5 di coach Simone De Bella (Arbotto, Campana, Cannatà, Ciarla, De Bella, Del Pidio, Gallenzi, Jannotti Serejo, Kaci, Marcucco, Polverini, Rago, Ruotolo, Sergiusti, Taddeo, Ze Renato, Zevini). Per i reatini tripletta di Malfatti, doppiette di De Lillo e Calzetta e rete di Ottaviani. Per i castellani poker di Ze Renato, doppiette di Jannotti Serejo e Campana, rete di Kaci. Nell’altra semifinale la Conit superava per 5-4 il Città di Zagarolo di coach Mauro Riccomagno (Barigelli, Conte, Galante, Geracitani, Giuliani, Gizzi, Lo Muto, Nirta, Ripari). Per il gruppo di Cisterna doppietta di Perez e reti singole di Ponso e Stasino. Per gli sconfitti doppietta di Galante e reti singole di Ripari e Nirta. Trionfo assoluto logistica curata dalla perfetta simbiosi tra la Polisportiva Real Azzurra Grotte di Castro ed il Comune di Bolsena. Che nella persona del Sindaco Paolo Dottarelli e degli Assessori Andrea Di Sorte, Riccardo Adami, Roberto Basili, Raffaella Bruti ha ribadito in queste giornata prenatalizie come eventi tematici ad alto livello possono sicuramente portare benefici al comparto turistico-imprenditoriale lacuale.



U.S CURES CALCIO – CONIT CISTERNA 6-4

U.S. CURES CALCIO: Abbatelli, Bernardini, Berretta, Calzetta, Carioti, Carmosino, Cerada, Marco Cerquetani, Mauro Cerquetani, Civica, D’Alessandro, De Angelis, De Lillo, De Mauro, Frusteri, Greco, Hohxa, Leandri, Madonia, Malfatti, Maresca, Medici, Ottaviani, Pirri, Ridenti, Rocchi, Serratore, Sprega

ALLENATORE: Lelli

CONIT CISTERNA: Annunziata, Barbierato Gianmarco, Barbierato Valerio, Bukson, Carmona, Chianese, Contarino, D’Uva, De Santis, Ducci, Fofana, Giordani, Iannella, Lauretti, Malafronte, Perez Ramirez, Petrilli, Pistillo, Pizzoli, Poli, Ponso, Saccucci, Samgermano, Stasino, Tesei

ALLENATORE: Serpietri