Final four: si chiude l’ottima stagione del Villa Croci Bsc under 18

Grosseto: Si è conclusa l’ottima stagione degli under 18 del Villa Croci Bsc Grosseto, impreziosita dalla partecipazione alla Final four di Modena. I ragazzi di Alessandro Cappuccini, guidati da un’ottima prestazione di Benelli e Luciani sul monte di lancio, non sono riusciti ad imporsi in semifinale, cedendo il passo per 4-3, contro il Torre Pedrera falcons, laureatosi poi campione d’Italia contro il Ronchi dei legionari. “Ci tengo a fare i complimenti – commenta il manager Alessandro Cappuccini – a tutti i nostri ragazzi. Hanno disputato una stagione incoraggiante, vincendo anche il campionato regionale. La forza della squadra e la coesione del gruppo hanno permesso di sopperire alle quattro e importanti assenze nel roster della Final four, evidenziando un buon baseball sia in fase offensiva che difensiva. Adesso è tempo di riposare e di progettare il team per il prossimo anno, consapevoli delle nostre potenzialità”.

Sorridono anche le “piccole pesti” del Villa Croci Bsc Grosseto under 12, guidate dal manager Cristian Bordo, che in Coppa Toscana, sempre domenica 2 ottobre, si sono imposte con un roboante 21-1 contro il Monteriggioni.

Foto di Carlo Marcoaldi.