Sport Final four di Coppa Italia: il Big Mat Bsc sogna l’Europa 16 settembre 2022

16 settembre 2022 180

180

Redazione Sabato 17 settembre, alle ore 15:00, i biancorossi sfideranno in semifinale il San Marino, neocampione d’Italia

Grosseto: Manca sempre meno al debutto del Big Mat Bsc Grosseto nell’olimpo del baseball italiano. I biancorossi, dopo essersi imposti con coraggio e determinazione nel derby grossetano, si giocheranno la semifinale della Final four di Coppa contro il San Marino, neocampione d’Italia, sabato 17 settembre, alle ore 15:00, allo stadio di baseball Gianni Falchi di Bologna. L’altra semifinale, invece, vedrà protagoniste la Fortitudo Bologna e il Parma. Le due squadre vincitrici si sfideranno, domenica 18 settembre, alle ore 15:00, per aggiudicarsi la finale del torneo e il secondo accesso per la Coppa dei Campioni. “È una grande emozione – commenta Alessandro Galli, manager del Big Mat Bsc Grosseto – poter sfidare le realtà più forti e blasonate del nostro Paese, grazie anche al grande lavoro del manager Stefano Cappuccini che attualmente si trova negli Stati Uniti d’America con la nazionale italiana per il mondiale under 18. Allo stesso tempo, dobbiamo essere bravi nel restare concentrati, consapevoli che possiamo dar del filo da torcere a chiunque, come già abbiamo dimostrato durante l’arco della stagione. I ragazzi, insieme al mio prezioso staff, come i coach Vincenzo Luciani, Marco Felici, Filippo Attriti e Alessandro Cappuccini, stanno preparando l’incontro di sabato con massima attenzione, decisi a fare un’altra impresa e scrivere un’altra bella pagina di storia del club”.

(foto di Michele Guerrini)

