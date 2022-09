Sport Final four di Continental Cup: Il grande hockey torna a Follonica 14 settembre 2022

Redazione Follonica: Venerdì 16 settembre 2022 alle ore 19 nella sala consiliare del Comune di Follonica, presentazione della final four di Continental Cup hockey su pista. La manifestazione è organizzata dalla Fisr ( Federazione italiana sport rotellistici) e da Follonica Hockey 1952, con il supporto dell'Amministrazione comunale. Il grande hockey torna dunque a Follonica nel weekend di sabato 17 e domenica 18 settembre. A sfidarsi sulle mattonelle della pista “Antonio Armeni” saranno le quattro squadre arrivate a giocarsi i massimi trofei continentali: il Trissino, che ha conquistato l'Eurolega battendo il Valongo e il Calafell, vincitore della World skate europe a spese del Follonica. Saranno presenti il sindaco Andrea Benini e i tecnici Alessandro Bertolucci (Trissino), Edo Bosch (Valongo),Sergio Alberto Silva (Follonica) e Ferran Lopez (Calafell). Il programma prevede le due semifinali sabato : alle ore 15 Valongo-Calafell e alle ore 18 Follonica- Trissino. Domenica le vincenti si affronteranno nella finalissima alle ore 15.

