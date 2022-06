Film Festival a Veglia e Concerto a Montemerano nel nome della rinascita

Sarà il modo di ritrovarsi in una magnifica location, la Chiesa di San Giorgio a Montemerano, per tutte le persone che hanno seguito il Festival a Veglia in questi 15 anni e amano il teatro e la musica



Manciano: Domenica 26 Giugno alle ore 21 verrà proiettato per la prima volta il documentario collettivo "Il teatro è paese", girato negli scorsi anni come testimonianza di un festival originale ed unico che abita il nostro territorio dal 2007, ideato e diretto dall'attrice Elena Guerrini.

I 15 anni del Festival a Veglia - Teatro del Baratto saranno celebrati con uno straordinario concerto di musica classica "Da Bach a Morricone", a cura di "Ensemble Convivio", formato da Simone Rossetti Bazzaro al violino, Francesco Saverio Gliozzi al violoncello, Francesco Vasconi al pianoforte e Marco Rossetti alla chitarra. Una sinergia umana e musicale che inizia da rievocazioni spirituali di antiche musiche a melodie cinematografiche, che evocano suggestioni intime e dense di note di speranza. Un concerto intimo ed emozionante anche grazie ai testi poetici di autrici contemporanee letti da Elena Guerrini, in un binomio tra poesia e musica. La serata sarà presentata da Elena Tiribocchi. Montaggio video e proiezione: Andra Bastogi. Il concerto è stato realizzato grazie al sostegno della Regione Toscana, come misura di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo per proposte di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell'identità toscana.

Ingresso libero - Per Info: 0564620532 - 3398512693