Fiera Ghirlanda, bella partecipazione di allevatori e ottima affluenza di pubblico

Massa Marittima: Il Comune ringrazia l’intera macchina organizzativa e tutte le aziende che hanno partecipato alla Fiera di Ghirlanda. “Nonostante le condizioni meteo incerte c’è stata una bella partecipazione degli allevatori e un’ottima affluenza di pubblico. -commentano soddisfatti gli assessori Ivan Terrosi e Grazia Gucci –È senza dubbio un’edizione riuscita, frutto di un impegno collettivo: la fiera, infatti, è organizzata dal Comune e dall’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere con la collaborazione dell’associazione Le Brutte Persone e della Compagnia Sbandieratori e Musici di Massa Marittima. Tante le iniziative che arricchiscono questa fiera molto amata dai bambini per la presenza degli animali. Quest’anno, abbiamo introdotto anche una novità che è stata gradita dai più piccoli: la possibilità di andare in bicicletta con le mountain bike, grazie al circuito per bambini gestito da Bike Service Massa Marittima”.



Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: Maurizio Vichi, coordinatore degli spettacoli con Cavalli; Gemma e Martina - Palestra Aerial Fondino 2.0 e Jolly Blue Circus Arts, per i giochi di strada; tutti gli artisti e gli artigiani degli antichi mestieri, Le Brutte Persone, Bike Service Massa Marittima e la Compagnia Sbandieratori e Musici di Massa Marittima. E poi gli allevatori con i loro animali, che sono la presenza fondamentale di questa fiera: Bonifiche Ferraresi ; Azienda agricola Santucci Tiziano; Azienda agricola Righi Franco e Righetto; Azienda agricola Capanni Silvia; Azienda agricola Alfonso Gianni; Asini a Prata di Gianni della Valle e Lucia Montomoli; Associazione sportiva Elicriso di Simone Turini; Associazione La Bandita di Ficai Luca; Associazione Chiara Ranch di Carli Giacomo; 75esima avventura di Simone negrini; Ponylandia di Barsotti Stefano; Azienda agricola Vivaio Valori Marco; Macchine agricole industriali e giardinaggio di Fulceri Evisio.