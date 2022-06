'Festival segni al giglio', cosa fare nella seconda giornata

Isola del Giglio: Per le famiglie di turisti in vacanza sull’Isola del Giglio ma anche per tutti gli isolani, il weekend si prospetta ricco di eventi a misura di bambini bambine grazie al festival internazionale di teatro per le nuove generazioni SEGNI al GIGLIO realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze. Un evento che ritorna al Giglio dopo l’edizione 2021 grazie al rinnovarsi della relazione con il Comune dell’Isola.



Tutte le mattine, da venerdì a domenica, alle ore 10:00, ci sono i laboratori Formicolandia (da 6 anni in su) condotti dall’attrice Sara Zoia. Un’attività ogni giorno diversa per scoprire le tante cose che si posso imparare dall’animale simbolo del festival 2022: la Formica. Una piccola creatura sociale dagli incredibili superpoteri e dallo stile di vita sostenibile. Ogni edizione del festival ha il suo animale simbolo e un testimonial che ne realizza l’immagine: per il 2022 è la scienza Barbara Mazzolai a regalare a SEGNI quella della formica che si può scaricare dal sito segnidinfanzia.org e reinventare per partecipare al Concorso creativo del festival. Partecipando al Concorso si possono vincere i premi messi a disposizione da MareGiglio: un soggiorno sull’isola ed escursioni in barca.

Nei laboratori del mattino si possono trovare tanti spunti per un’idea di opera da presentare al Concorso quindi sono assolutamente da non perdere! Al tramonto e in serata sono previsti altri eventi da condividere con tutta la famiglia: da Storie in cammino ad Amore e Psiche. Il primo come suggerisce il titolo è un evento itinerante, una passeggiata tra i sentieri dell’Isola in compagnia di un’attrice e di narrazioni che raggiungono le orecchie di piccoli e grandi esploratori grazie a un dispositivo in cuffia. Il percorso nei due appuntamenti, di venerdì 17 e sabato 18 ore 20:30, è diverso e adatto ad età differenti. Gli organizzatori segnalano una variazioni del luogo di partenze rispetto a quanto segnalato in programma: venerdì si parte da Campese, davanti Bagno da Meco (appuntamento adatto dai 4 anni in su), mentre sabato si parte da Piazza Gloriosa (dagli 8 anni in su).

Domenica sera invece c’è l’ultima replica di Amore e Psiche, in Piazza dei Lombi ore 21:00 (dai 6 anni e per tutti). Un evento interattivo che combina arte, fiaba e mito. I biglietti per gli eventi si possono acquistare direttamente sul luogo dell’evento a partire da 15 minuti prima, ma si consiglia sempre di contattare prima la biglietteria del festival (0376.752882 | biglietteria@segnidinfanzia.org) per la prenotazione e per verificarne le disponibilità.

Il festival prosegue fino al 25 giugno e prevede tanti spettacoli e attività per tutte le età. Arrivano sull’isola anche compagnie internazionali: come i francesi Les Angles con un’incredibile spettacolo di circo La Brigade de Depollution – una squadra di acrobati che compie rocambolesche ricerche ambientali - oppure l’artista belga Sophie Hames che anima delle marionette alte un metro e mezzo per raccontare nello spettacolo Isotta (dai 12 anni in su) una rilettura della celebre leggenda dell’amore tra la protagonista e Tristano. E ancora una compagnia tra le eccellenze del panorama italiano di teatro ragazzi, La Baracca Testoni, che va in scena con lo spettacolo Con viva Voce (da 6 anni in su).

Programma completo su segninonda.org