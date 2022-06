'Festival di un altro Genere': al Casello idraulico la senatrice Cirinnà

Lunedì prossimo, 20 giugno, la senatrice sarà a Follonica per discutere di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e di convivenza



Follonica: Lunedì prossimo, 20 giugno alle 17, il Casello Idraulico di Follonica ospiterà il dibattito pubblico dal titolo “Lavori in corso: oltre il DDL Zan”. Protagonista del pomeriggio sarà la senatrice Monica Cirinnà, prima firmataria della legge 76/2016 sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulla convivenza. All'incontro prenderanno parte Margherita Papa, direttrice Uoc Psicologia Asl Toscana Sud Est, Francesco Baccetti, psicologo e psicoterapeuta. Testimonianza di Chiara Manganelli. L’evento rientra nelle iniziative del Festival di un Altro Genere, organizzato dalla commissione per le politiche di genere del Comune di Follonica durante il mese di giugno, il mese dei Diritti Lgbtqia+.

«Quello di lunedì è un altro importante incontro nel mese dei diritti che ha visto Follonica in prima linea contro la discriminazione e gli stereotipi di genere – dice l'assessore alle politiche di genere Francesco Ciompi – Sabato saremo al toscana Pride di Livorno e lunedì avremo il piacere di incontrare la senatrice Cirinnà per discutere sul Ddl Zan e l'omolesbotransfobia».

«Dopo l’incontro con Vera Gheno, sociolinguista, e il Prie Party, evento inserito tra quelli che precedono il Toscana Pride – dichiara la presidente della Commissione Chiara Marchetti – la senatrice Cirinnà del Partito Democratico farà il punto sui diritti civili e sull’omolesbobitransfobia dopo la bocciatura in Senato del Ddl Zan. La legge Cirinnà del 2016 è stato un primo passo in materia di Diritti, ma resta ancora molto da lavorare sia per quanto riguarda, ad esempio i matrimoni equalitari e le adozioni».