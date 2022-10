Festival dello Sviluppo Sostenibile: a Follonica un convegno per la città del domani

Durante l'incontro si toccheranno temi contingenti del caro energia, per toccare i temi dello sviluppo energetico sostenibile, spaziando dal fotovoltaico al geotermico a bassa entalpia, per comporre un quadro complessivo di città del futuro in equilibrio con l'ambiente naturale e non energivora



Follonica: Arriva il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022 con un convegno che si terrà venerdì prossimo 7 ottobre, alle 17 in sala Tirreno, dal titolo “Comunità Sostenibili: la sfida energetica per costruire le città di domani”.

«Il convegno – spiega l'assessora all'ambiente Mirjam Giorgieri – sarà il primo momento di incontro e confronto con i cittadini sui temi delle comunità energetiche rinnovabili. L'amministrazione comunale di Follonica ha avviato il percorso verso la comunità energetica cittadina e intende promuovere alcune iniziative per coinvolgere stakeholders e cittadinanza presentando i progetti di sviluppo per la città e diffondendo informazioni sull'Agenda 2030 e su come questa si intrecci con lo sviluppo della città da tutti i punti di vista».

Nello specifico il convegno partirà dai temi contingenti del caro energia, per toccare i temi dello sviluppo energetico sostenibile, spaziando dal fotovoltaico al geotermico a bassa entalpia, per comporre un quadro complessivo di città del futuro in equilibrio con l'ambiente naturale e non energivora. Saranno coinvolti la Rete dei comuni sostenibili, la Regione Toscana e Legambiente.

All'evento, che è a ingresso libero, parteciperanno il sindaco Andrea Benini, l'assessora Mirjam Giorgieri, Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente, Cecilia Buggiani, consigliera della Provincia di Grosseto, Giovanni Gostoli, direttore della Rete dei Comuni Sostenibili, e l'assessora della Regione Toscana Monia Monni. Coordina Salvatore Acquilino del Cantiere Cultura Follonica. L'evento ha il patrocinio della Regione Toscana. Tra gli organizzatori dell'evento c'è il Cantiere Cultura Follonica. Nelle prossime settimane seguirà un incontro per i professionisti.

Giunto alla sua sesta edizione, il Festival dello Sviluppo sostenibile si propone di sensibilizzare e mobilitare la cittadinanza, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. Il Festival è la più grande iniziativa a livello nazionale per la promozione dei temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, ed è promosso da AISS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) in collaborazione con RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile).

Foto di repertorio