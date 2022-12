“Feste su feste” all’Alegria

Venerdì 2 e sabato 3 dicembre si aprono le porte della discoteca



Follonica: Il tendone delle meraviglie riapre con una stagione ricca di tanti nuovi appuntamenti. La discoteca Alegria accoglierà i suoi ospiti venerdì 2 e sabato 3 dicembre per le prime due serate in calendario. Le feste continuano ogni settimana fino alla primavera, il venerdì e il sabato e i giorni prefestivi. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 7 dicembre con la serata "Only4Smile". E quest’anno ci sono grandi novità. Il sabato sarà dedicato alle “feste su feste”, il format principale della discoteca, con musica dal vivo, show ed esibizioni coinvolgenti, come sempre accompagnati dal sound del momento.

Il venerdì invece, Alegria ospiterà serate diverse per tipologia di musica e di atmosfere: Lollipop, Black Empire, Only4Smile, Lipstix si alterneranno ogni settimana per regalare al pubblico un’emozione sempre differente. “Lollipop” è una festa ispirata agli anni Novanta, mentre “Black Empire” prende spunto dagli stili contemporanei come il reggaeton, l’hip hop e la trap. Il sound dagli anni 2000 ad oggi è il collante della notte dedicata al sorriso, “Only4Smile”, che sarà animata dagli show laser. Infine spazio a un clima più “piccante” con “Lipstix”, una serata ispirata alla sensualità, con imperdibili performance dal vivo. Tutto è pronto per dare inizio alle feste del tendone delle meraviglie Alegria. L’appuntamento è venerdì 2 e sabato 3 dicembre dalle 23.30 in via Sanzio a Follonica. Per informazioni e prenotazione tavoli chiamare il numero 331 9114998.