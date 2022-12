Festa diocesana dei giovani col vescovo Giovanni

Venerdì 16 dicembre, dalle ore 19:00, alla parrocchia di San Francesco. Anche apertura delle iscrizioni alla Gmg di Lisbona 2023.



Grosseto: Sarà festa dei giovani, venerdì 16 dicembre, nella chiesa e nei locali della parrocchia-convento di San Francesco, a Grosseto.

E' l'iniziativa del servizio di pastorale giovanile di Grosseto per aprire ufficialmente le iscrizioni alla Giornata mondiale della gioventù, in programma a Lisbona nell'estate del 2023.

“La festa – dicono dall'equipe diocesana di pg – sarà anche l'occasione per inaugurare in modo comunitario il percorso della novena di Natale, che ci condurrà al 25 dicembre. La novena, poi, ogni giorno i ragazzi potranno viverla personalmente dovunque saranno, grazie al sussidio che verrà distribuito venerdì e che ha come filo conduttore il tema della 37^ Gmg di Lisbona, ovvero: Maria si alzò e andò in fretta. E' una frase ripresa dal vangelo di Luca, che narra il viaggio che Maria compie per visitare ed aiutare la cugina Elisabetta, incinta in età già avanzata per quell'epoca. Maria ha appena detto sì all'angelo Gabriele, che a nome di Dio le ha chiesto di diventare casa e culla di Gesù. Un figlio inatteso per lei, eppure sospirato da secoli nelle preghiere del popolo di Israele. Il suo ventre, ma anche i suoi pensieri, le sue emozioni, i suoi perché sono in gestazione. Tutto è in divenire. E' quello che accade anche nella vita di un credente quando accoglie la Parola: se la accogliamo cambia per sempre la prospettiva dell'esistenza. Proprio come una gravidanza cambia per sempre il corpo di una donna. Maria, donna giovane per noi giovani, è pellegrina in cerca di risposte e con lei davvero possiamo attendere il Signore che viene, poiché è già presente in mezzo a noi”.

La festa avrà inizio alle 19, nella chiesa di San Francesco, con la Novena che sarà guidata dal vescovo Giovanni. Poi nel chiostro un momento conviviale preparato dai frati francescani e, a seguire, il concerto de “I riflessi”, band tutta grossetana e di respiro ecumenico, perché composta da cinque giovani cristiano cattolici e da un giovane cristiano evangelico.

Come detto, il 16 si apriranno le pre iscrizioni alla Gmg 2023, aperta ai giovani dai 16 ai 30 anni, con due opzioni:

a.) pacchetto gemellaggio con la diocesi di Algarve (sud del Portogallo) e Gmg (bus) 24 luglio - 8 agosto.

La prima opzione prevede la partenza in bus ToscanaByBus anche da Grosseto (24 Luglio, mattina presto presto - notte) per arrivare nel tardo pomeriggio/sera a Barcellona (sosta alloggio semplice in una parrocchia, in via di definizione) quindi il 25 partenza al mattino da Barcellona per arrivare nella Diocesi di Algarve.

Il gemellaggio si concluderà il 31 luglio per poter vivere dal 1 agosto a Lisbona.

b.) pacchetto solo Gmg 1-7 agosto con viaggio in aereo.