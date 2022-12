Festa di Natale con le Soroptimist di Orbetello Costa d’Argento

Monte Argentario: Alla presenza dell’assessora al commercio e al turismo del Comune di Monte Argentario Cinzia Fanciulli e di Artemare Club con il comandante Daniele Busetto, le “sorelle migliori” del Soroptimist Orbetello Costa d’Argento giovedì sera all’A Point Porto Ercole Resort & Spa di fronte a Cala Galera, un nome di prestigio da ricordare dell’hotellerie del Promontorio magistralmente diretto dal manager Alfonso Mastropietro, hanno festeggiato il prossimo Natale presentando la nuova presidenza che le guiderà dal 1 gennaio per due anni nelle loro molteplici attività a favore del territorio.



La nuova presidente Edy Rita Bronchi, laureata in giurisprudenza e scrittrice è donna attiva culturalmente e impegnata nel sociale, nel 2017 è stata nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vice consigliera di parità della provincia di Grosseto nel suo saluto ha annunciato i prossimi eventi del sodalizio che prevedono anche attivita' in mare con una veleggiata a Porto Ercole per l’acquisto di un defibrillatore per la comunità. Ai saluti il comandante Busetto ha “vestito” della giacca blu con logo di Artemare Club la nuova presidente per future collaborazioni delle due associazioni e che indossandola le consente di partecipare a tutte le attività del sodalizio senza invito.

Il Soroptimist International è una organizzazione no profit, vivace e dinamica per donne di oggi, impegnate in attività professionali e manageriali, per un mondo dove le donne possano realizzare il loro potenziale individuale e collettivo, le loro aspirazioni e avere pari opportunità di creare forti comunità pacifiche. Soroptimist International nasce in America nel 1921 da Violet Richardson Ward, una donna colta, sportiva e coraggiosa di origine inglese, diplomata a Berkeley in una delle migliori università a stelle e strisce, che ha vissuto quasi tutta la sua vita in città di mare e che ha anche insegnato tecniche di salvamento in acqua alla Croce Rossa statunitense molto simili a quelle odierne, promuove in tutto il mondo azioni concrete e crea opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete delle socie e la cooperazione internazionale attraverso enti come Onu, Fao, Unhcr e Unicef solo per citarne alcuni.

Mari calmi e venti favorevoli a Edy Rita Bronchi e a tutte le sorores del Soroptimist Orbetello Costa d’Argento, da parte di Artemare Club.