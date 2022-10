Festa di Halloween al Luna Park

Lunedì 31 ottobre, con inizio ore 15:00, giornata di divertimento per bambini al Luna Park di Piazza Barsanti per festeggiare Halloween



Grosseto: La festa delle streghe e delle zucche ritorna a divertire al Luna Park. Ancora una grande iniziativa quella presa dai responsabili degli organizzatori Romolo e Alex Jussi, Federico e Sonny De Bianchi e Daniele Berti, per essere vicino ancora una volta ai bambini grossetani e non solo. In occasione della Festa di Halloween-delle Streghe, a partire dalle 15:00, gli organizzatori del Luna Park offriranno l’opportunità di divertirsi a tutti, grandi e piccoli, inoltre alle casse delle varie giostre verranno distribuiti dolci e caramelle per tutti quelli che arriveranno mascherati, inoltre ci sarà una postazione dedicata a truccare i bambini e più grandi, servizio del tutto gratuito e inoltre dalle 15 alle 20, tutte le attrazioni applicheranno la promozione del paghi uno e prendi due.

La giornata si concluderà con l’ultimo regalo degli organizzatori che dalle 21:00 in poi applicheranno lo sconto di un euro su tutte le giostre.

Inoltre, gli organizzatori ricordano che tutti i mercoledì tutte le giostre saranno al prezzo di un euro, escluse quelle con giochi a premio oppure che non aderiscono all’iniziativa.