Festa delle Cantine, torna la kermesse a Manciano con vino, cucina tipica e musica

Manciano: Torna la Festa delle cantine dal 9 all’11 settembre. Il tradizionale evento legato alla storia vitivinicola della Maremma toscana si svolgerà nel centro storico di Manciano, con percorsi enogastronomici, alla scoperta degli antichi sapori della cucina toscana.

Si tratta della 26° edizione caratterizzata da tre giornate ricche di eventi e iniziative durante le quali si ripopola il centro storico del paese. Riapriranno le tradizionali cantine dove sarà possibile degustare sia piatti tipici della tradizione maremmana e sia del buon vino locale.

Il 9, 10 e 11 Settembre saranno aperte diverse tipologie di cantine, ognuna allestita in maniera creativa e originale. A Manciano venerdì 9 settembre alle ore 22, la suggestiva fiaccolata a cavallo aprirà la Festa delle Cantine. Saranno presenti di Tamburini di Pitigliano e il corteo storico di Montemerano. Un corteo di cavalieri, muniti di torce, attraverserà le vie principali del paese e darà il via ai festeggiamenti. Sabato 10 settembre al via i mercatini dalla mattina e dalle ore 18 gli artisti di strada allieteranno la giornata.

Domenica 11 settembre mercatini artigianali dalla mattina e alle ore 22 in piazza Garibaldi andrà in scena il comico toscano Alessandro Paci con lo spettacolo "Non solo barzellette”, a seguire un'esplosione di musica con “I lordi e balordi social club” e dj set.