Festa della Toscana: Mazzeo rende omaggio a Gregory Summers

Il presidente del Consiglio regionale sulla tomba di Cascina (Pi) e al Santuario di Montenero (Li). Mazzeo: “La Toscana è sempre stata terra di diritti e di opportunità e il condannato a morte Gregory Summers ha scelto, come ultimo desiderio in vita, di essere sepolto qui”



Firenze: “Dal braccio della morte, all’abbraccio di Cascina”. È la scritta incisa sulla lapide della tomba di Gregory Summers, giustiziato in Texas nel 2006 e sepolto, per sua volontà, a Cascina (Pisa). E sulla sua tomba, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, si è recato ieri pomeriggio per la deposizione di un fiore e lasciare una copia della Costituzione, dando con questo gesto il via alle celebrazioni pomeridiane per la Festa della Toscana, istituita per ricordare le riforme leopoldine che nel 1786 portarono il Granducato di Toscana, primo stato al mondo, ad abolire la pena di morte.



“La Toscana è sempre stata terra di diritti e di opportunità e Gregory Summers ha scelto, come ultimo desiderio in vita, di essere sepolto a Cascina. Lo ha fatto perché la nostra è stata la prima regione al mondo nel 1786 ad abolire la pena di morte e lo ha fatto perché con gli studenti della scuola media di Navacchio ha avuto un lungo scambio epistolare. Il messaggio che vogliamo mandare oggi è che qualunque Stato al mondo non deve più applicare la pena di morte, perché non c’è giustizia se si commette in nome della giustizia un altro crimine”.

“Gregory Summers - ha concluso il presidente Mazzeo - è la rappresentazione di quanta violenza ci sia ancora dietro questo tipo di giustizia. Quello che sta accadendo in Iran, Afghanistan e Ucraina dà il senso di una cosa: la libertà è un bene prezioso che va custodito e innaffiato giorno dopo giorno e non va mai dato per scontato”.

Con Mazzeo erano presenti alla cerimonia l’assessora regionale Alessandra Nardini, il sindaco di Cascina Michelangelo Betti, accompagnato dal vicesindaco Cristiano Masi, dal presidente del Consiglio comunale Mirko Guainai, dall’assessora Irene Masoni e dalle consigliere comunali Ingrid Calvani e Maria Cristina Centrella. A rappresentare il comune di Vicopisano il vicesindaco Andrea Taccola.

Dopo la tappa a Cascina, il presidente Mazzeo si è poi recato al Santuario di Montenero (Li). La Madonna di Montenero nel 1947 fu dichiarata da papa Pio XII ‘Mater Etruriae’, ovvero patrona della Toscana.

La Festa della Toscana, in una lunga giornata dedicata alla Libertà di espressione, si è conclsa alle 21 sul palco della Città del Teatro, sempre a Cascina, con lo spettacolo ‘Voci di libertà’.