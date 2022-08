Festa dell'Indipendenza dell'Ucraina: sulla facciata del Comune

Follonica: Oggi, 24 agosto, in Ucraina si celebra il Giorno dell’Indipendenza. In questa data, nel 1991, la Verchovna Rada - il Parlamento - adottò l'Atto di dichiarazione d'indipendenza e istituì lo Stato indipendente. Il Comune di Follonica, in segno di sostegno alla Nazione colpita dalla guerra, espone oggi sulla sua facciata la bandiera Ucraina.

Un modo, questo, per esprimere vicinanza al popolo Ucraino, alle concittadine e ai concittadini di questa nazionalità, all'associazione Ukraini in Maremma e alle associazioni di volontariato nate per dare un aiuto concreto. Volontari che da molti mesi, ormai, lavorano per la pace, collaborando sia nell'invio di aiuti sia per l'accoglienza.