Festa dell'albero, donati essenze arboree a vari istituti grossetani

Donazione all’Istituto comprensivo “Alberto Manzi” di Grosseto Il giorno 21 novembre, in concomitanza con la Giornata Nazionale degli Alberi

Grosseto: Festa dell'albero 2022, l’azienda SAVET SRL ha donato delle essenze arboree all’ Istituto Comprensivo Grosseto 1 “ Alberto Manzi” nei plessi scolastici del territorio di Grosseto presso : Scuola dell’infanzia e Primaria di Rispescia, Scuola Primaria di via Arcangelo Corelli, Scuola Primaria di via Scansanese e Scuola Media L. da Vinci in Via De Barberi.

La donazione è avvenuta tramite la fornitura e messa a dimora per ogni struttura di un albero presso il giardino degli edifici scolastici oltre alla donazione del rifacimento del manto erboso a servizio della Scuola dell’infanzia e Primaria di Rispescia. Questa iniziativa, ormai trattata da qualche anno, è dedicata alla sensibilizzazione dei ragazzi, il nostro futuro, nell’importanza degli alberi nel mondo. Ancora oggi molti non capiscono la vera importanza degli alberi, che non rappresentano solo il polmone attivo del pianeta ma oltre ad assorbire anidride carbonica ed a rilasciare ossigeno, aiutano anche a contrastare il dissesto idrogeologico ed a proteggere la biodiversità locale. Questi concetti, a volte difficilmente recepiti dai più piccoli, fanno riscontrare un interesse verso la natura sempre più notevole da parte dei ragazzi più piccoli sin dall’infanzia e durante la loro crescita personale, oltre a far sviluppare una maggiore consapevolezza negli studenti dell’importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici.

L’azienda SAVET SRL ha provveduto a mettere a dimora quattro Corbezzoli (Arbutus Unedo) nelle scuole indicate, pianta caratteristica della macchia mediterranea rappresentativa anche della nostra Nazione, per le sue foglie verdi, i fiori bianche e le sue bacche rosse. La sua collocazione naturale è nei boschi, in particolare nella macchia mediterranea e da qualche anno è diventata anche una pianta ornamentale per le sue caratteristiche ornamentali .