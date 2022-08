Festa del Cinema di Mare, il programma della terza giornata

Il 26 agosto terza giornata con l’attrice Margherita Buy, Piera Detassis, Erica Mou in concerto

Castiglione della Pescaia: Dopo una apertura di grande successo, con il prestigioso evento inaugurale organizzato in collaborazione con A.C.O.T. (Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica, rappresentata all’evento dal Presidente, Paolo Pieraccini e dal consigliere, Laura Raffi) e un tutto esaurito registrato per la proiezione di “Al lupo, al lupo” alla presenza del regista, Carlo Verdone, la Festa del cinema di Mare – Premio Mauro Mancini continua ad animare il borgo di Castiglione della Pescaia e gli altri spazi del paese con il ricco programma di venerdì 26 agosto. Protagonista della terza giornata è l’attrice Margherita Buy, la quale, dopo l’intervista condotta da Piera Detassis (ore 19:00 al Caffè Manitoba, aperta al pubblico) sarà sul palco del Cinema Castello insieme al direttore artistico della rassegna, Giovanni Veronesi, per introdurre e presentare il film in programmazione serale (ore 21:30): “Viaggio Sola”, il lungometraggio di Maria Sole Tognazzi (2013) con, oltre alla celebre e pluripremiata attrice romana, Stefano Accorsi, Fabrizia Sacchi, Gianmarco Tognazzi, Alessia Barela.

Ecco tutti gli appuntamenti previsti il 26 agosto: continuano le repliche di “Una tazza di mare in tempesta”, di Roberto Abbiati, tratto da Moby Dick, di Melville, alla palestra della Scuola elementare (venerdì 26, sabato 27 agosto, ore 18:00 – 18:45 – 19:30 – 20:15, in collaborazione con il festival Giorni Felici); alla Biblioteca Italo Calvino sarà invece proiettato il secondo dei documentari in programma (ore 18:00), “Sea Mood” di Alessandro Piva (33', Italia 2020), presentato da Norberto Vezzoli: seguendo le orme dei viaggiatori che in ogni epoca hanno raccontato nei loro diari le bellezze e le peculiarità delle terre di Puglia, il regista va alla riscoperta di alcuni storici borghi marinari.

Ad anticipare “Viaggio Sola”, alle ore 21:00 (Cinema Castello) saranno, come di consueto, i cortometraggi selezionati per i Premi Mancini e Parigi (la premiazione dei vincitori è prevista la sera di sabato 27 agosto).

Chiude la serata di venerdì, alle ore 23:00, la musicista e cantautrice Erica Mou, qui in concerto per presentare il nuovo progetto “Nature”, un viaggio musicale pensato per raccontare le nature umane in un periodo così delicato; ad introdurre e presentare l’artista pugliese sarà Rocco Papaleo anticipando così il protagonista e il film (“Piccola impresa meridionale”) al centro della giornata di sabato.

Visibile al Club Velico, per tutta la durata del festival, la mostra “Robinson Crusoe” con i disegni di Roberto Abbiati (in collaborazione con RRD).

Festa del Cinema di Mare è nata nel 2016 con l’obbiettivo di promuovere il cinema di qualità nel territorio della Maremma e dedicare un’iniziativa culturale al rapporto dell’uomo con il mare, raccontato dalle opere cinematografiche – documentari, fiction, animazione e corti – di ieri e di oggi. La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Club Velico di Castiglione della Pescaia, Associazione Kansassiti e con il sostegno di Regione Toscana (Toscana Promozione Turistica), Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione CR Firenze, Conad Grosseto e RRD (Roberto Ricci Design). Si ringrazia A.C.O.T. (Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica) per la collaborazione.





I PREMI DELLA FESTA DEL CINEMA DI MARE

Con la Festa del Cinema di Mare torna il anche il Premio Mauro Mancini, il concorso per corti cinematografici promosso nell’ambito rassegna. Lo scopo del premio, dedicato allo scrittore, giornalista e navigator toscano, scomparso drammaticamente in mare, è approfondire, attraverso il cinema, il rapporto tra uomo e mare nei suoi molteplici aspetti: viaggio, avventura, navigazione, conoscenza. Il mare come luogo di incontro di culture e civiltà è l’elemento naturale il cui equilibrio biologico è fondamentale per la vita, risorsa naturale e risorsa economica; tutti temi che furono cari a Mancini.

Le iscrizioni si sono chiuse il 30 giugno scorso: hanno potuto partecipare alla call i film, documentari, fiction o d’animazione, prodotti dopo il 1 gennaio 2016 e della durata massima di 20 minuti. Le opere sono state giudicate da una giuria presieduta da Giovanni Veronesi e composta da critici cinematografici, direttori di festival ed esperti di mare; i primi tre corti classificati saranno presentati e proiettati durante le serate della Festa del Cinema di Mare mentre solo il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 1000 euro.

Tutte le informazioni e le linee generali del Premio sono disponibili sul sito del festival, al link: https://festadelcinemadimare.com/premio-mauro-mancini/

Dal 2019, sempre per volontà di Claudio Carabba, è stato creato anche il Premio speciale Guido Parigi per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico, assegnato dalla “Redazione giovani”, una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto coordinata da un esperto. Il vincitore riceverà un premio di 500 euro.