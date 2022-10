Festa a Artemare Club per il nuovo Ministero del Mare e del Sud

Monte Argentario: Ci voleva un Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana di sesso femminile per istituire di nuovo un Ministero del Mare e del Sud, Dicastero che Artemare Club sollecita da sempre per il coordinamento di tutte le attività marinare, portuali e associative e per le donne di mare il Sodalizio di Porto Santo Stefano ogni anno ne premia una o più con la cerimonia della giacca blu da yachtswoman con il guidone dell’Associazione.



Il Ministero delle politiche del mare e del Sud si spera consentirà al nostro Paese di poter valorizzare quella economia che deriva appunto dalla sua collocazione geografica, storica e sociale, dal fatto che l'Italia è nata sul mare e attorno al mare e pare avrà compiti e funzioni in materia di protezione del mare, intesa come tutela, difesa, vigilanza e controllo dell’ecosistema marino e costiero, di navigazione marittima, pesca e acquacoltura e di valorizzazione del sistema marittimo nazionale con riorganizzazione e vigilanza delle autorità portuali, infrastrutture portuali e trasporto marittimo.

Onori marinareschi al nuovo Dicastero e “buon vento” al suo Ministro Sebastiano Musumeci da parte di ARTEMARE Club e dei suoi soci e simpatizzanti che si stanno impegnando da anni per il mare e ricordano sempre che in Italia si ebbe già un Ministero solo per il mare/marina mercantile, nato nel 1861 e con varie modifiche vissuto per 132 anni fino alla legge n. 537 del 1993 del governo Ciampi. Viva il Mare e viva il nuovo Governo Italiano! Artemare Club