Ferrovia, Scaramelli (Italia Viva): "Valorizzare la Asciano-Monte Antico"

Siena: Valorizzare la ferrovia Asciano-Monte Antico. A chiederlo l'atto presentato da Stefano Scaramelli, vicepresidente e capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale. "La Regione deve - spiega Scaramelli - farsi promotrice di ipotesi progettuali che vadano nella direzione di una valorizzazione della linea ferroviaria Asciano-Monte Antico, per riconsegnare alla comunità un’opera in grado di potenziare tutto il territorio. La mozione impegna la Giunta ad aprire - conclude Scaramelli - un tavolo di confronto con gli attori coinvolti per valutare tutte le idee infrastrutturali, architettoniche, paesaggistiche in grado di rilanciare questa importante opera ferroviaria".

Per valorizzare l'antica ferrovia è necessario scongiurare realizzazione e programmazione di qualsiasi progetto che possa smantellare i binari. Sostituire i binari su una ferrovia funzionante con ipotesi progettuali che ne vedrebbero la loro eliminazione, si legge nell'atto, bloccherebbe ogni possibilità di intercettare risorse a livello europeo per investimenti dedicati alle ferrovie turistiche. La tratta ferroviaria è inserita nella Siena-Asciano-Grosseto del progetto Treno Natura, nato nel 1996 con la gestione turistica dell'associazione Ferrovia Val d'Orcia.