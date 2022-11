FDI: “Il senatore Patrizio La Pietra è il nuovo sottosegretario all’Agricoltura”

On.le Fabrizio Rossi, coordinatore regionale FDI-Toscana: “La Pietra, persona preparata e molto competente, un valore aggiunto sia per la Toscana che per tutta la Nazione”.



Firenze: “Siamo estremamente felici e orgogliosi dell’incarico di governo appena affidato al nostro senatore toscano Patrizio La Pietra, da parte del Primo ministro Giorgia Meloni”, afferma l’On.le Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana.

“Un ruolo affidato a mani esperte, un politico di lungo corso, quello affidato a Patrizio La Pietra. - commenta il coordinatore regionale Toscano – Da sempre La Pietra si è occupato in particolare delle problematiche legate al mondo dell’agricoltura e del florovivaismo. Anche nella passata legislatura ha fatto parte come membro dell’apposita commissione al Senato, intervenendo spesso e in prima persona sui problemi che affliggono questo asse importante dell’economia italiana e del Made in Italy”.

“Sono fortemente convinto che Patrizio La Pietra saprà svolgere questo nuovo incarico, con la massima competenza che gli è sempre stata riconosciuta da tutti”, conclude l’On.le Fabrizio Rossi, coordinatore regionale FDI-Toscana.