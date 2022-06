FDI: ‘Grisanti, la persona giusta per continuare a guidare Campagnatico'

Fabrizio Rossi, Francesco Torselli: “Sosteniamo con forza e convinzione il candidato sindaco uscente Luca Grisanti”



Campagnatico: “Siamo alla vigilia del voto per le comunali del 12 giugno, e Fratelli d’Italia ha scelto di continuare ad appoggiare per la guida del comune di Campagnatico il sindaco uscente Luca Grisanti”, affermano Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Toscana-FDI e Francesco Torselli, capogruppo in Regione Toscana e commissario provinciale Fratelli d’Italia Grosseto.

“Luca Grisanti, è una persona per bene, - proseguono Rossi e Torselli - che ha dimostrato di essere, oltre che un ottimo e competente amministratore, un cittadino onesto, che assieme al vicesindaco Manuel Ciarpi e all’assessore Marco Cinelli e a tutta la maggioranza ha lavorato per il bene di tutta la comunità campagnatichese in questi cinque anni, dove tra mille difficoltà, non ultima quella del Covid, riuscendo a realizzare molti progetti importanti che sono sotto gli occhi di tutti”.

“Non vogliamo entrare nelle ultime polemiche che abbiamo visto circolare sulla stampa locale e non solo, - commentano Rossi e Torselli. Quelle fanno parte di un modo di fare politica che come Fratelli d’Italia non ci appartiene e non ci è mai appartenuta. Noi siamo quella forza politica coerente e leale, che guarda alle cose fatte e a quelle da fare. Le polemiche tipiche di un passato da “prima repubblica”, che purtroppo sviliscono quello che invece dovrebbe essere il vero ruolo della politica, quella con la P maiuscola, intesa come quella al servizio dei cittadini e del tessuto economico e sociale di una comunità, quelle polemiche non ci appartengono”.

“Siamo certi, - concludono Fabrizio Rossi e Francesco Torselli – che Luca Grisanti, sarà riconfermato dai cittadini, sindaco di Campagnatico. Ancora altro deve essere fatto per la comunità campagnatichese, e Luca Grisanti con la sua futura squadra di governo, siamo certi che porterà a compimento quei programmi e progetti che faranno di Campagnatico e delle sue frazioni, uno dei fiori all’occhiello della Maremma. Fratelli d’Italia, assieme alle altre forze civiche e politiche, sarà al fianco di Luca per continuare a dare un nuovo futuro a tutto Campagnatico”.