FDI, Eletti i nuovi presidenti di Camera e Senato

On.le Fabrizio Rossi: “Con le elezioni di La Russa al Senato e Fontana alla Camera, due personalità istituzionali importanti, di fatto parte l’ XIX legislatura”.



Roma: “Con le due elezioni avvenute giovedì al Senato e venerdì mattina alla Camera dei Deputati sono state elette la seconda e terza carica istituzionale dello Stato”, dichiara l’On.le Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, neo eletto alla Camera dei deputati.

“Sia al nuovo presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, che al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, - commenta l’On.le Fabrizio Rossi - vanno le più fervide congratulazioni da parte del sottoscritto e di tutta Fratelli d’Italia-Toscana”.

“Sono certo, - conclude Fabrizio Rossi - che entrambi svestiranno la propria “casacca” di provenienza, e sapranno indistintamente rappresentare tutti: a partire dai parlamentari che non li hanno votati, ma allo stesso tempo anche tutti i cittadini italiani, in special modo in un momento come questo, così complesso e delicato per la nostra Nazione”.