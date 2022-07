FDI, Baietti: "Comune non paga da tempo acqua ad un condominio”

Follonica: "Quando i cittadini non pagano le tasse comunali, sappiamo bene cosa succede, volano le cartelle esattoriali, mentre alle attività commerciali si minaccia la revoca dei suoli pubblici o la sospensione delle licenze", dice Danilo Baietti, consigliere comunale FDI Follonica.

"Cosa avviene invece quando è il Comune a non pagare da anni l'acqua ad un condominio? - domanda Baietti - Questo è quello che da anni starebbe succedendo a Follonica. Da una parte l'amministrazione comunale, dall'altra il Super Condominio Pratoranieri 2. Il Condominio infatti è dotato di un pozzo di captazione e di una cisterna di immagazzinamento dell'acqua non potabile irrigua che alimenta il sistema duale delle abitazioni e che viene anche venduta al Comune di Follonica per irrigare le due aree verdi insistenti sulla destra e sulla sinistra di Via Litoranea. Ottantaquattro centisimi al metro cubo, questa è la cifra che il condominio chiede al Comune, una cifra uguale a quella che il Comune stesso richiede, in altre realtà, ai condomini che utilizzano le acque irrigue prodotte dai pozzi comunali".

"Una situazione, - commenta il consigliere comunale di Fratelli d'Italia - che se fosse vera avrebbe dell'incredibile, perché i condomini lamentano come, dalla costruzione ad oggi, l'amministrazione comunale mai abbia pagato, escluso una volta, riuscendo ad indebitarsi con il condominio per oltre ventimila Euro. Oltre il danno economico anche la beffa: nel 2019, raccontano di come, non essendoci soldi nel conto corrente per pagare la fornitura elettrica, il gestore abbia staccato i contatori che alimentano le pompe, lasciando i condomini senza acqua. Nel 2020 invece, una situazione ancora peggiore: a causa di un guasto alla pompa, la linea idrica si blocca, e l'Amministrazione comunale, debitrice, ha la faccia tosta di citare il condominio in un provvedimento di danneggiamo al verde pubblico, che non può essere irrigato a causa della mancanza di corrente elettrica. Non solo, nello stesso 2020, dopo il provvedimento di danneggiamento, gli uffici comunali scrivono all'amministratore condominiale chiedendo un conguaglio sulla cifra da pagare, poiché avrebbero verificato un allaccio abusivo alla tubazione comunale che serve all'irrigazione. Adesso mi chiedo: che responsabilità ha il condominio se alle tubazioni comunali vi è un allaccio abusivo? A chi sarebbe dovuto aspettare il monitoraggio di una condotta idrica comunale se non all'amministrazione stessa? Aggiungo, anche che in qualsiasi realtà se si scopre un allaccio abusivo alla propria condotta idrica, nessun gestore ti conguaglia la cifra, bensì si paga il totale e poi si ricorre in tribunale contro gli abusivi".

"Con che pretesa dunque l'amministrazione può richiedere un conguaglio? Non solo, l'allaccio abusivo, sarebbe stato scoperto nel 2020, quindi nemmeno sarebbe una motivazione valida per non aver pagato il consumo idrico dal 1998 al 2020. Dopo tutte queste segnalazioni arrivatemi dai condomini, ho effettuato un accesso agli atti, dove richiedevo all'Amministrazione che mi venissero forniti tutti gli atti e le corrispondenze intercorse fra l’Amministrazione Comunale e il Condominio, inerenti le problematiche segnalatemi sull’acqua condominiale. Di seguito ho avuto una risposta monca, che non rispettava le richieste da me effettuate, essendomi state fornite solo quattro mail dell'amministrazione comunale, e nessuna di quelle inviate dall'amministratore di condominio agli uffici".

Proprio a causa di questa mancanza di trasparenza da parte degli organi comunali, ho protocollato oggi una interrogazione al consiglio comunale per chiedere:

Domanda 1: A quanto ammonta ad oggi la passività dell’Amministrazione Comunale verso il Supercondominio Pratoranieri 2.

Domanda 2: Quanti sono stati i pagamenti effettuati dall’Amministrazione Comunale verso il Supercondominio Pratoranieri 2.

Domanda 3: Quanto l’amministrazione ha pagato ad oggi al Supercondominio Pratoranieri 2 per l’utilizzo dell’acqua non potabile irrigua.

Domanda 4: Se l’amministrazione ritiene eccessivo o congruo il prezzo di 0.84€ al metro cubo, per l’utilizzo dell’acqua non potabile irrigua, stabilito per l’utilizzo del servizio da parte dell’A.c.

Domanda 4.a: Se l’amministrazione ritenesse eccessivo il prezzo stabilito dal Supercondominio, le motivazioni di questa valutazione e quali siano le differenze tra il servizio erogato dal Supercondominio Pratoranieri2 e quello del Comune, visti i medesimo prezzi.

Domanda 5: Se l’A.C. non reputa profondamente sbagliato avviare una pratica di danneggiamento area verde pubblica, per un guasto ad un servizio a cui si è debitori.

Domanda 6: Se l’allaccio abusivo, scoperto dagli uffici, sia attaccato alle tubature comunali.

Domanda 6.a: Se sì, come può essere responsabilità del condominio un allaccio abusivo su condotta del Comune.

Domanda 7: Ove invece sia il Comune titolare di pozzo di captazione e cisterne idriche, ed erogasse il servizio a privati e condomini, come succede in altre realtà follonichesi, l’amministrazione comunale in caso di allaccio abusivo su condotta privata, effettuerebbe o ha mai effettuato conguagli.

Domanda 8: Le motivazioni che hanno portato l’A.C. ad avere una situazione debitoria così grave verso un condominio.

Domanda 9 : Se esistono altre situazione debitorie dell’amministrazione comunale verso altri condomini follonichesi, per il servizio sovracitato.