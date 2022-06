FDI Argentario: ‘Serve forte segnale di rottura con gli schemi del passato'

Fabrizio Rossi, Giulio Tambelli: “Sul Promontorio, il partito è pronto alla sfida proponendo dirigenti nuovi e preparati”.



Monte Argentario: Si è riunito la scorsa settimana, alla presenza congiunta del coordinatore regionale avv.to Fabrizio Rossi e del presidente del circolo dr. Giulio Tambelli, il direttivo di Fratelli d’Italia Monte Argentario. Tante, sono state le tematiche toccate e discusse durante l’assise. Tra queste: il futuro politico-amministrativo nel Promontorio in vista delle prossime amministrative del 2023 e quelle legate al reddito di cittadinanza. Quest’ultimo per come è attualmente strutturato, sta creando agli operatori commerciali, turistici e a tutte le imprese dell’Argentario enormi difficoltà sul reperimento di personale da impiegare nelle varie strutture e aziende del Promontorio.





“Andiamo per ordine, - dice il presidente, Giulio Tambelli – e parliamo subito della prossima tornata elettorale, quella che vedrà coinvolti i nostri concittadini nella primavera del 2023 i quali saranno chiamati al voto per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale”. “Ad oggi, - continua Giulio Tambelli - noi di Fratelli d’Italia stiamo lavorando per trovare un nostro autorevole candidato con una squadra su cui puntare. Vicino a noi abbiamo persone serie e preparate, ma il candidato che abbiamo in mente per l’Argentario, dovrà rappresentare una novità a 360 gradi, tale da rinnovare le fondamenta di questo meraviglioso territorio che purtroppo non riesce a fare quel salto di qualità che si merita. Uomini e programma innovativo che proietti Monte Argentario verso il futuro”.

“Sul secondo aspetto, anche questo importantissimo come quello riguardante il Reddito di cittadinanza, - commentano il coordinatore regionale Fabrizio Rossi e il presidente FDI Argentario, Giulio Tambelli – che ha portato e sta purtroppo portando ancora oggi enormi danni al tessuto economico e sociale dell’intera nazione, occorre con urgenza intervenire”. “Qui ad esempio sul territorio argentarino, tantissime aziende come bar, ristoranti, alberghi, ma in generale anche tutte le piccole e medie imprese, si trovano in grossa difficoltà su come reperire il personale per affrontare questa stagione turistica, con professionalità. Premesso che FDI è totalmente d’accordo sull’aiuto da dare alle persone più fragili e in difficoltà, siamo altrettanto in disaccordo su questo assistenzialismo totale dovuto al reddito di cittadinanza, che non risolve la problematica legata all’occupazione, ma anzi l’aggrava, togliendo di fatto la dignità professionale ai nostri giovani e non solo: i nostri giovani chiedono opportunità e non mance di stato”. “Serve quindi una svolta politica nazionale importante e soprattutto seria, come quella che da sempre stanno proponendo i nostri parlamentari di Fratelli d’Italia”, concludono, Fabrizio Rossi e Giulio Tambelli.