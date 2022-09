Fdi Argentario incontra i candidati di centrodestra Fabrizio Rossi e Simona Petrucci

Monte Argentario: Si è svolta nella serata di giovedì 15 settembre, in un noto ristorante incastonato nella cornice del porto turistico di P.S. Stefano, la “Cena Tricolore dell’Argentario”, manifestazione fortemente voluta dal dottor Giulio Tambelli, presidente del circolo Fratelli d’Italia Argentario.





All’incontro, al quale erano presenti circa 100 persone tra militanti e simpatizzanti, hanno partecipato, oltre a tutto il consiglio direttivo del circolo argentarino, Fabrizio Rossi coordinatore regionale Toscano di Fratelli d’Italia e candidato di tutto il centrodestra alla Camera dei Deputati per il collegio Uninominale Grosseto-Siena, e Simona Petrucci, candidata di tutto il centrodestra al Senato per il collegio Uninominale Grosseto-Siena-Arezzo.

Presenti tra gli ospiti, la consigliera di Monte Argentario, Priscilla Schiano e il consigliere comunale mancianese Roberto Bulgarini. Molti gli esponenti di spicco provinciale del partito della Meloni presenti, tra i quali l’assessore di Grosseto, Bruno Ceccherini e Luca Minucci assessore a Orbetello. Presenti anche la consigliera provinciale Guendalina Amati e alcuni consiglieri comunali di FDI di Orbetello e Civitella Marittima.

“Siamo alla vigilia di due importanti appuntamenti. - hanno esordito Fabrizio Rossi e Simona Petrucci – Il primo riguarda le imminenti elezioni al Parlamento del prossimo 25 settembre dove ci vede impegnati in prima persona”. “L’altro appuntamento riguarda invece l’Argentario, quando nella primavera del 2023 sarà rinnovato sindaco e amministrazione comunale. Per entrambi gli appuntamenti Fratelli d’Italia c’è ed è presente. Siamo fortemente convinti che faremo due ottimi risultati anche in questo bellissimo angolo del nostro territorio provinciale”.

“Fratelli d’Italia, non solo in Italia è in forte crescita, ma cresce ed è radicato anche sul nostro Promontorio. - dice Giulio Tambelli – Sono fortemente convinto che il partito, con Fabrizio Rossi e Simona Petrucci, ha scelto le persone giuste per ben rappresentare la nostra terra e portare a Roma le istanze dei cittadini. Due persone serie e preparate, in special modo una Fabrizio Rossi, al quale mi lega fraterna amicizia e con il quale abbiamo fondato Fratelli d’Italia a Grosseto nel 2013 quando non ci credeva nessuno, che oggi rappresentano tutto il centrodestra unito. Sono davvero convinto che il risultato elettorale ci darà ragione”, conclude Giulio Tambelli, presidente circolo FDI Argentario.