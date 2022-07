Falusi, PD Massa Marittima risponde a polemiche ultimo consiglio comunale

Massa Marittima: “Il sindaco Giuntini ha risposto nel luogo deputato, ovvero in consiglio comunale, dove il Partito Comunista Italiano non è presente, perché non ha ottenuto un numero di consensi tale da essere nei banchi dell'opposizione. Fa un po' specie vedere forze politiche di un certo spessore, come Lega e Massa Comune, che hanno avuto molti voti alle ultime elezioni, essere teleguidate dal PCI, addirittura riprendendo pedissequamente i documenti proposti, senza porre modifiche autonome”, afferma il Pd Massa Marittima.



“Il PD Massa Marittima, - prosegue - vuol discutere nel merito dei temi e delle problematiche del nostro comune; dispiace che l'opposizione, manovrata come burattini da una forza extra consiliare, abbia una caduta di stile, alludendo a ingerenze da parte del nostro partito su scelte che spettano esclusivamente all'istituto e ai suoi rappresentanti. Il ruolo del PD è quello della buona politica, di farsi carico dei problemi dei cittadini e non di intervenire nell'organizzazione degli enti pubblici”.

“Speravamo che la stagione delle allusioni, dei "si dice", fosse ormai conclusa, ma ci sbagliavamo, anche se la nostra speranza è che non si raggiungano i picchi degli anni passati, quando, invece di discutere politicamente in consiglio comunale, si passava direttamente a procure e tribunali. Auspichiamo che quel periodo si sia concluso e che sia possibile confrontarsi, anche in maniera dura, ma schietta, all'interno dei luoghi deputati a tale scopo, senza dover rincorrere le chiacchiere di paese o le indiscrezioni da social: anche perché sia nella piazza fisica, che in quella virtuale, se ne dicono tante”, termina la nota.