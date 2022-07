Falusi: "Il Sindaco commissaria la presidente e risponde alle opposizioni"

Massa Marittima: «Per rimanere in tema di lirica verrebbe da citare la Verdiana Traviata nel “Libiamo ne' lieti calici” e il sindaco - scrivono Fiorenzo Borelli lista civica Massa Comune, Daniele Brogi Gruppo Lega, Luciano Fedeli PCI - è un ottimo personaggio a cui piace “brindare” per vittorie che nella realtà sono poi sconfitte.



Così Giuntini non si lascia perdere occasione e si cimenta in affermazioni prive di fondatezza, in mancanza probabilmente di informazioni che non ha avuto e che è giusto far conoscere.

La dott.ssa Mucci ha risposto alla nostra richiesta di incontro e a quella nota avevamo replicato il 5 luglio rinnovando la richiesta di incontro di tutti e tre i firmatari come rappresentanti delle forze politiche, rifiutando alternative diverse.

Precisavamo, sempre in riferimento alla sua risposta, che la richiesta era stata avanzata come rappresentanti delle forze politiche del comune di Massa Marittima e non si capiva bene il diniego ad incontrare tre rappresentanti di liste che fanno parte della comunità.

Inoltre facevamo rilevare che quanto riportato citando l’art 43 comma 2 del TUEL fosse incompleto poiché non sono mai stati chiesti atti soggetti a secretazione come previsto da una parte essenziale della norma citata dalla dott.ssa Mucci che integralmente recita “Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.”.

Infine dichiaravamo che, nel caso la dott.ssa Mucci non sia disponibile ad incontrarci tutti e tre contemporaneamente, attendevamo risposta con le opportune motivazioni. Incontri parziali con le singole persone o escludendo qualcuno non sarebbero stati effettuati.

Sono seguite interlocuzioni per avere incontri separati che non sono di nostro interesse. Questa è la realtà.

Ma poi la nota era indirizzata al Presidente e perché risponde Giuntini? Il Falusi è un ente autonomo e risponde in modo diretto attraverso i propri organi alle istanze presentate da soggetti esterni. Mai ha avuto questa premura con i presidenti precedenti ai quali ha sempre lasciato spazi. Oggi no interviene.

Sulle presunte illazioni risponderanno i fatti, vedremo.

La Presidente del Falusi si può rifiutare di ricevere rappresentanti di partiti, seguendo un consiglio sbagliato del sindaco che è abituato a farsi scudo delle istituzioni per le sue paure servendosi di motivazioni fasulle. Ma pensiamo che lo debba fare direttamente lei se lo ritiene opportuno precisando i motivi.

Ricordiamo alla Presidente che assumere incarichi che hanno anche rilevanza politica e/o pubblica comporta oneri e onori e il Falusi non fa eccezione è sempre stato così dai tempi di Schiavetti per passare da Poli e arrivare a Brenci, non c’è nulla di strano.

Qualcosa di strano invece si potrebbe verificare in caso si aprisse una diatriba con il comune. Ci chiediamo quali interessi difenderebbe la dott.ssa Mucci quella del comune nel quale ha un ruolo come responsabile o quelli dell’Istituto Falusi nel quale occupa il ruolo di presidente?»

«Al di là delle considerazioni sopra condivise con Borelli e Brogi – conclude Fedeli – voglio dare una risposta a Marcello che mi vede come un incubo e non perde occasione per attaccarmi e persino controlla o gli sembrerebbe di controllare le mie scelte politiche e sindacali.

Io non sono l’orco che vuole descrivere lo sa bene ma vuole fare lo scordone. A riguardo voglio ricordare solo quanto successe quando era ancora sindaco di Montieri con le valige pronte per venire a Massa.

Nella giunta dove approvammo il patto territoriale delle Colline Metallifere l’azienda sanitaria aveva cancellato la realizzazione dell’eliporto a Montieri perché il comune, dove lui era sindaco, non aveva trasmesso l’area di destinazione più volte sollecitata.

Bene se quella piazzola è stata fatta è grazie al sottoscritto che in quel caso lì si impose all’azienda insieme agli altri rappresentanti dei comuni e nell’atto finale venne reinserita la realizzazione dell’eliporto.

Se si è dimenticato, sono sempre pronto a ricordargli con gli atti e con serena amicizia le lacune, quelle vere, che sono tante ed hanno riguardato purtroppo anche il Falusi».