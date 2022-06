annuncio Cultura & spettacolo “Fai brillare i tuoi sogni”: iscrizioni aperte per il Premio “Stellina” 17 giugno 2022

Redazione Viareggio: Nuovi sogni in arrivo e tantissime sorprese per l’ottava edizione del premio internazionale letterario e artistico “Stellina”.

Il concorso è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri, senza limiti d’età, ed è suddiviso in tre categorie: junior (fino a 12 anni compiuti), giovani (da 13 a 17 anni compiuti) e adulti (da 18 anni compiuti in poi). Possono partecipare singoli autori, gruppi collettivi di autori e scuole, con le seguenti sezioni: poesia, haiku, vernacolo/dialetto, narrativa, videopoesia, cortometraggio, brano musicale, videoclip musicale, fotografia, grafica e fumetto. Si può partecipare ad una o più sezioni con opere inedite e/o edite a tema libero, anche già presentate e/o premiate in altri concorsi. È possibile iscriversi anche più volte alla stessa sezione. Inoltre, si possono vincere molti premi: buono amazon, pubblicazione gratuita di libri (in versione cartacea o e-book), voucher per acquisto libri, trasmissione dei brani premiati in radio con interviste radiofoniche, proiezione dei video premiati con video-interviste nelle puntate del format “Brilla Il Talk Dei Sogni”, e Gallery espositiva con le proprie opere. Per informazioni dettagliate e modalità di partecipazione, scaricare e leggere attentamente il bando dal sito del Premio: www.premiostellina.com Il premio internazionale letterario e artistico Stellina, fedele al motto “Fai brillare i tuoi sogni”, vuole mantenere vivo il piacere della scrittura e della creatività artistica. Ideato e coordinato da Alessandro Verrastro, in arte “Vettorialex”, è giunto all’ottava edizione ed è organizzato dall’Associazione Brillasogni APS (associazione di promozione sociale), avvalendosi dei patrocini della Provincia di Lucca e del Comune di Viareggio, e delle seguenti collaborazioni: casa editrice Pezzini Editore di Viareggio (Lu), i programmi radiofonici “Dolce Alice Live” di Max Bellè (trasmesso su oltre 160 radio italiane ed estere) e “Aperidance - il vostro aperitivo in musica con la Sassa” (trasmesso su Radio Crossover Disco e condotto da Alessandra Sassa), e Radio 675.

