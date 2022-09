F1. Ferrari stellare a Monza. Lecrerc in pole position nel Gran Premio d'Italia

Grande festa a Monza per il popolo della rossa, grande prestazione per il monegasco, Rassel a fianco della Ferrari, Norris a fianco di Verstappen in seconda fila, Sainz, ultimo in griglia per le penalità,



Grosseto: Il popolo rosso in festa, a Monza, per il Gran Premio d'Italia. Un super Leclerc ha conquistato una bellissima pole position. Ferrari incontenibile è stata insuperabile, alla quale si è dovuto inchinare il campione del mondo Verstappen di fronte allo strapotere del pilota monegasco, ancora una volta incontenibile.

Griglia di partenza a parte Leclerc è ancora de definire a causa delle penalità accumulate dai vari Verstappen e anche da Carlo Sainz. La grande attesa sta per esaurirsi, oggi alle 15 il via.

(foto di repertorio)