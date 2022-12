Attualità Ex Sindaco di Acquapendente regala al Natale aquesiano ultima fatica letteraria 16 dicembre 2022

16 dicembre 2022 130

130

Redazione Acquapendente: L’ex Sindaco di Acquapendente Ugo Nardini regala al Natale aquesiano 2022 l’ultima fatica letteraria Sabato 17 Dicembre alle ore 18.00 verrà presentato presso il Palazzo Vescovile il libro “Terra e vita”. Ennesimo approfondimento del mondo agricolo locale da parte di chi, dopo aver abbandonato la politica, ha collezionato “best-seller” in serie su una tematica molto collegata allo sviluppo del territorio alto viterbese. Nardini il politico dal 1988 quando succede come Sindaco di Acquapendente a Libero Neri sbarazzandosi della concorrenza del candidato Democristiano. Nel 1993 il grande salto: dallo scranno di Piazza Girolamo Fabrizio a quello della Provincia di Viterbo. A pochi mesi dalla “svolta della Bolognina” che sciolse il Partito Comunista Italiano confluito nel Partito Democratico della Sinistra trionfo alla consultazione con una coalizione che oltre al PDS comprendeva il Partito Repubblicano Italiano. 28.1% al primo turno e trionfo al ballottaggio contro il candidato Democrazia Cristiana Claudio Carriero. Nardini fa la storia elettorale in quanto il primo Presidente della Provincia eletto direttamente dai cittadini. Fallisce il bis nel 1997. Sostenuto oltre che dal PDS e dal PRi anche dal Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano e Verdi ottiene il 35.4% dei voti al primo turno ma è costretto a cedere al ballottaggio a Giulio Marini della coalizione Alleanza Nazionale, Forza Italia, CDU. Eletto in consiglio lascia nel Settembre 1999. Poi inizia una carriera da scrittore con lo scopo di regalare approfondimenti sui valori per cui ha combattuto una vita. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Ex Sindaco di Acquapendente regala al Natale aquesiano ultima fatica letteraria Ex Sindaco di Acquapendente regala al Natale aquesiano ultima fatica letteraria 2022-12-16T14:24:00+01:00 248 it Ex Sindaco di Acquapendente Nardini regala al Natale aquesiano ultima fatica letteraria PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Logo-acquape-sugaroni.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Logo-acquape-sugaroni.jpg Maremma News Alto Lazio, Fri, 16 Dec 2022 14:24:00 GMT