Attualità Ex Cinema Marraccini: il Comune si aggiudica l'asta 25 ottobre 2022

25 ottobre 2022 130

130

Redazione Grosseto: Oggi, nel Tribunale di Grosseto, si è svolta l’asta per l’acquisto dell’immobile storico ex Marraccini con l’aggiudicazione da parte del Comune di Grosseto. «Sono orgoglioso di questo importante traguardo - ha commentato il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna con un post sulla sua pagina Facebook -, che permetterà di riqualificare l’edificio e di valorizzare ulteriormente il nostro centro storico. Continuiamo nel nostro percorso di riqualificazione dei luoghi storici e simbolo della città!» L’immobile dell’ex cinema Marraccini è ora di proprietà del Comune.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Ex Cinema Marraccini: il Comune si aggiudica l'asta Ex Cinema Marraccini: il Comune si aggiudica l'asta 2022-10-25T10:03:00+02:00 120 it Il Comune si aggiudica l'asta per l'ex Cinema Marraccini PT1M /media/images/comune-asta-marraccini-1.jpg /media/images/thumbs/x600-comune-asta-marraccini-1.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 25 Oct 2022 10:03:00 GMT