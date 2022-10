Cultura & spettacolo Evento "Un thè in Fortezza" 26 ottobre 2022

26 ottobre 2022 131

131

Redazione Sorano: Con l'autunno proseguono le collaborazioni tra il Parco Archeologico Città del Tufo e le aziende del territorio.

Protagonista in Fortezza Orsini, a Sorano, con uno dei suoi frutti più ghiotti, la castagna, anzi la Castagna Leopoldina. Il 30 ottobre, alle ore 17.00, tutti invitati ad "Un thè in Fortezza", dove sorseggeremo aromatici thè degustando le pregiate creme di Marroni fiorentini dell'azienda agricola La Castagna Leopoldina di Francesca Gioacchini, un'eccellenza del nostro territorio. A seguire, appena dopo il tramonto, la suggestiva visita guidata alla Fortezza Orsini e ai suoi camminamenti sotterranei. Per avere maggiori informazioni e/o prenotare per l'evento: Museo Civico Archeologico - Fortezza Orsini Tel. 0564/633767-633099 | Cell. 388/5724861 | info@leviecave.it

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura & spettacolo Evento "Un thè in Fortezza" Evento "Un thè in Fortezza" 2022-10-26T08:21:00+02:00 168 it "Un thè in Fortezza". Ecco l'evento che si svolgerà a Sorano il 30 ottobre PT1M /media/images/Sorano-1.jpg /media/images/thumbs/x600-Sorano-1.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 26 Oct 2022 08:21:00 GMT