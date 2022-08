annuncio Sport Europeo Under 18: l’Italia punta sui talenti del Bsc Grosseto 2 agosto 2022

Redazione Diego Luciani e Niccolò Funzione vestiranno l’azzurro in Repubblica Ceca. L’hitting coach sarà Stefano Cappuccini

Grosseto: Sono state diramate le convocazioni per l’Europeo Under 18 che si disputerà in Repubblica Ceca dal 13 al 19 agosto. A Brno e Ostrava ci saranno ben tre maremmani del Bsc Grosseto: Diego Luciani, Niccolò Funzione e il manager della prima squadra, Stefano Cappuccini, in qualità di hitting coach.

“È sempre un grande onore vestire la maglia dell’Italia – dichiara Stefano Cappuccini, hitting coach degli azzurri -. Ma lo è ancora di più quando siamo chiamati a giocare una competizione così importante e di livello. Non vediamo l’ora di cominciare questo bellissimo viaggio e cercare di prenderci più soddisfazioni possibili”. La nazionale italiana partirà sabato 6 agosto, in direzione Regensburg (Germania), per prepararsi al meglio prima dell’inizio del torneo continentale.

