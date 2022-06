Eugenio Giani alla commemorazione dei Martiri di Niccioleta

Le celebrazioni in programma da domenica 12 a giovedì 16 giugno



Niccioleta: Domenica 12 giugno, a partire dalle 9, a Niccioleta, nel comune di Massa Marittima, inizieranno le celebrazioni del 78° anniversario dell’eccidio dei martiri di Niccioleta, per ricordare gli 83 minatori che tra il 13 e il 14 giugno 1944 furono uccisi nel terribile eccidio nazifascista. Alla Messa di commemorazione, nella Chiesa di Santa Barbara, presenzierà il vescovo, monsignor Carlo Ciattini. La cerimonia proseguirà alle ore 10, in piazza del Minatore con il saluto del sindaco, Marcello Giuntini, e le testimonianze di alcune persone, rimaste orfane in quella strage.

Dopo l’intervento di Adolfo Turbanti dell’Isgrec, farà una riflessione conclusiva Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Alle 11 e 45 partirà il corteo, accompagnato dalla banda di Torniella, per la deposizione della corona al monumento dei Martiri. In caso di pioggia gli interventi si terranno presso il Centro Documentazione della Miniera. La strage sarà ricordata anche il giorno successivo, lunedì 13 giugno, alle 10 e 30 davanti al monumento dei Martiri, con alcuni interventi dei ragazzi della scuola media e della comunità Don Luigi Rossi, accompagnati da Dario Canal, a cui seguirà l’esecuzione del Silenzio. Martedì 14 giugno, alle 16, partirà da Massa Marittima, piazza XXIV maggio un pullman della Tiemme con sosta a Niccioleta, fino a raggiungere Castelnuovo Val di Cecina dove la commemorazione si terrà alle 17 e 30. Infine, giovedì 16 giugno, alle 17, al Centro documentazione di Niccioleta, sarà presentato il libro “Antifascismo guerra e resistenze in Maremma” a cura di Stefano Campagna e Adolfo Turbanti, edizione Isgreg/Effigi